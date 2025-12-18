仲間由紀恵、“娘”との2ショットに反響「綺麗でかわいい親子」「とても素敵」
俳優の仲間由紀恵（46）が17日、フジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。“娘”との2ショットが公開された。
【写真】「綺麗でかわいい親子」仲間由紀恵と“娘”のほほ笑ましい2ショット
本作は『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本で、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。2人に加え、消防士として働く長男の順（小瀧望）、大学生の長女・ゆず（近藤華）の家族間のやりとりも本作の見どころの一つとなっている。
投稿では「ついに明日は最終回」と呼びかけ、「明日の放送に先駆けて 最終回の小倉親子ショットをお届け」と、仲間と、仲間演じるあんの長女・ゆずを演じる近藤の2ショットを公開。1枚の布団を掛け合って寄り添い合う姿から、仲の良い“親子”の雰囲気が伝わってくる。
コメント欄には「とても素敵な親子 良いショットですね」「綺麗でかわいい親子」「お泊まり行ってる 甘えんぼゆず可愛い」「どんな展開になるのか…楽しみにしてますね」などの声が寄せられている。
【写真】「綺麗でかわいい親子」仲間由紀恵と“娘”のほほ笑ましい2ショット
本作は『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本で、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。2人に加え、消防士として働く長男の順（小瀧望）、大学生の長女・ゆず（近藤華）の家族間のやりとりも本作の見どころの一つとなっている。
コメント欄には「とても素敵な親子 良いショットですね」「綺麗でかわいい親子」「お泊まり行ってる 甘えんぼゆず可愛い」「どんな展開になるのか…楽しみにしてますね」などの声が寄せられている。