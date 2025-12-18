日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事（50）が18日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。自民党との“新しい連立の形”を提唱した。

元衆院議員でタレントの杉村太蔵は「吉村さんと高市さんは国政では物凄く仲睦まじい感じです。ところが地元の大阪自民と維新の関係、実は大阪自民、今月に入って候補者公募をしているんですよね。しかも維新の現職がいる、それも幹事長のところでも公募を開始している。これ、われわれはどういうふうに理解したらいいんですか？物凄く薄氷の連立なんですかね」と疑問をぶつけた。

2区は維新に離党届を出して除名された守島正衆院議員が現職。守島氏は自民党会派入りしている。

この杉村の質問に対し、吉村氏は「新しい連立の形」と言い、「自民党と公明党ってがっつり選挙で組んでいたじゃないですか。ある意味、自民党と公明党って物凄く考え方が違うところが多いと思うんですよ。むしろ自民党と維新の方が近いと思うんですよ、基本的な国家観とか安全保障の考え方とか」と説明。

そして「でも自民党と公明党が本当にタッグが強かったのは選挙協力をめちゃくちゃやったからです」とし、「公明党はやっぱり選挙強いんです。創価学会が支持母体としてあって自民党の候補者は必ず1万票から2万票は上乗せされる。だから自民党の中でも今でも公明党の皆さんに対して選挙協力をやってきたことからすると、維新が言うような定数削減なんかやりたくないと思ってる人も非常に多いと思います」と推察。

そのうえで「でもこれからの連立って僕は、ヨーロッパ型と言われているんですけど、選挙は戦ったらいいと思っているんですよ。つまりヨーロッパでは多党時代で連立政権があるんですが、選挙は戦っているんですよ。なので僕は、ある意味、これは最終的には幹事長とか選対本部長で話をしたらいいと思いますが、僕自身は必ずしもガチガチの選挙協力をする必要はなくて、選挙は選挙で戦って国民の審判を受けるというやり方にした方がしっくりすると思っています」と自身の考えを述べた。