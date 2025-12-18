子どもが親の財布からお金を盗んでいると知ったら、すごくショックですよね……。ですが、頭ごなしに叱ったら余計こじれてしまうことも？ 今回は、9歳の息子さんがお金を盗んでいると気づいたお母さんのエピソードをご紹介します。

怒って問い詰めるより…

「ある日、財布から少しずつお金が減っているように感じました。思い違いかもと思ったけど、最初は100円玉数枚だったのに、500円玉や千円札がなくなったりと金額が大きくなっていって……。

犯人はおそらく9歳の息子。怒って問い詰めようと思ったけれど、もしかしたらいじめられてお金を持ってくるように言われているのかもしれないし……叱って心を閉ざしたら逆効果だと思い、他の方法を考えました。

財布の中に『家族のためにかせいだ大切なお金です』『持って行かないでください』と書いたメモを入れておいたら、その日以降、お金がなくなることはありませんでした。

後日、息子に話を聞いたら、自分が犯人だと認めて謝ってくれました。いじめではなかったこと、ただ好奇心で盗んでしまったこと、私のメモを見て初めて罪悪感を抱いたことなどを話してくれました。家族でもお金を盗むのは犯罪だと説明し、お小遣いが足りないならちゃんと話し合うことを約束しました。

頭ごなしに叱っていたら、もっとこじれていたかもしれない……。息子にとってはこの方法が合っていたと思います」体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年10月）

▽ 子どもがお金を盗んでいると知ったらすぐに問い詰めてしまいそうですが、いろんな可能性を冷静に考えられるお母さんってすごいです……！ 息子さんが反省してくれて本当によかったですね。

