NBAカップの3代目王者に輝いたニックス…ホームのMSGへ優勝バナーは掲出せず

12月17日（現地時間16日、日付は以下同）にネバダ州ラスベガスにあるTモバイル・アリーナで開催された「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）の決勝戦。ニューヨーク・ニックスは、サンアントニオ・スパーズを124－113で下したことで頂点に立った。

ニックスでは前半だけで20得点を奪ったOG・アヌノビーがゲームハイの28得点に9リバウンド3アシスト、大会MVPに選出されたジェイレン・ブランソンが25得点4リバウンド8アシストをマーク。

さらに、カール・アンソニー・タウンズが16得点11アシスト2スティール、ジョーダン・クラークソンが15得点、タイラー・コーレックが14得点5リバウンド5アシスト、ミケル・ブリッジズが11得点5リバウンド5アシスト、ジョシュ・ハートが11得点8リバウンド2スティール、ミッチェル・ロビンソンが10本のオフェンシブ・リバウンドを含む両チーム最多の15リバウンドに2アシスト2ブロックと続いた。

NBAカップは、準々決勝以降の決勝トーナメントがいずれも一発勝負。その中でニックスは2023年のロサンゼルス・レイカーズ、2024年のミルウォーキー・バックスに続いて3代目王者に輝いた。

もっとも、ニックスはNBAカップ優勝を記念したバナーをマディソン・スクエア・ガーデン（MSG）へ掲出しないことを決断したと翌18日に『ESPN』が報道。ニックスのマイク・ブラウンHC（ヘッドコーチ）は、バナー掲出を示唆していたものの、カップ戦を制した直後に掲出中止の決定が下されたという。

初代王者レイカーズ、2代目王者バックスは、いずれもホームアリーナへ優勝を記念したバナーを掲出している。ニックスがNBAのシーズンを制したのは1972－73シーズンが最後で、1998－99シーズンのイースタン・カンファレンス優勝以降はバナーを掲出していない。

ニックスにとって、NBAカップ制覇は祝福すべき実績ではあるものの、レイカーズとバックスはカップ戦を制したシーズンのプレーオフでいずれもファーストラウンド敗退。昨シーズンに2000年以来初のカンファレンス・ファイナル進出を飾り、今シーズンにリーグ制覇を目指すニックスにとって、NBAカップのバナー掲出はあまり関心がないようだった。

「（優勝）パレードをするつもりはない。この瞬間を楽しむつもりだ。でも明日ここを離れたら、僕らは前へ進んでいく」とブランソンが語ったように、ニックスはレギュラーシーズンが再開するため、選手たちもすでに切り替えているのだろう。

【動画】ニックスがスパーズに勝利したNBAカップ決勝戦のハイライト





