「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１１時現在で、フェローテック<6890.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



半導体製造装置向け部品を手掛ける同社を巡っては、アクティビストとして知られる香港の投資ファンドのオアシス・マネジメントの保有割合が８．５０％となったことが１７日の取引終了後に明らかになった。保有目的はポートフォリオ投資及び重要提案行為。報告義務発生日は１０日となっている。これを手掛かりに同社株は続騰した。一方で前日の米株式市場では、一部投資会社がオラクル＜ORCL＞のＡＩデータセンター建設計画に関する出資交渉から撤退したと伝わり、半導体関連株が軒並み安となり、東京市場においても同様の展開となっている。ＡＩブームの先行き懸念が台頭するなか、フェローテクに対しても騰勢一服後の反動を警戒する向きがあって、売り予想数の増加につながったとみられている。



