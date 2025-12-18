・リクルートが続伸で上値指向鮮明、外資系証券の強気判断相次ぎ中段もみ合い上放れへ

・ステムリムが急反発、ペプチド医薬で脂肪肝とＮＡＳＨへの新規治療に関する特許登録

・ブシロードがしっかり、ＧＥＮＤＡとの業務提携を発表

・ＰＲＩＳＭバがＳ高カイ気配、米タラス・バイオサイエンスと共同研究契約を締結

・大阪ソーダが堅調、肥満症治療薬など医薬品精製用シリカゲル製造設備の増設を材料視

・協立情報通信は高い、今期利益・配当予想を上方修正

・ＴＯＲＩＣＯに短期資金が集中、第三者割当増資と暗号資産事業の新展開を材料視

・ソフトバンクＧは再び下値模索、米ハイテク株安のなかオラクル株の大幅下落が重荷



出所：MINKABU PRESS