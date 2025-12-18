リクルートホールディングス<6098.T>＝続伸。日経平均が荒れた展開となっているのを横目に、同社株は前週半ばを境に上値指向が強い。人材派遣や販促支援のほか、求人情報検索エンジン「インディード」で米国中心に高水準の需要を獲得し、業績は２ケタ成長トレンドを続けている。「外資系証券も投資判断上位でフォローするところが相次ぎ、目標株価も総じて１万円台を上回っている」（中堅証券ストラテジスト）とし、海外機関投資家とみられる実需買い観測を裏付けている。直近では、「シティグループが前週末に（リクルートの）目標株価を１万１０００円（従前は１万４００円）に引き上げており、改めて８０００～９０００円のゾーンでのもみ合いは買い場との判断が働いた」（同）との見方だ。１１月７日にマドを開けて直近戻り高値８５８１円を形成した後に調整を入れていたが、今週に入ってその時の高値をクリアしてきたことでテクニカル的にも波動の強さを印象づけている。



ＴＯＲＩＣＯ<7138.T>＝物色人気にカイ気配。同社はコミックを全巻セット販売するＥＣサイト運営を手掛けるが、業績は今期で３期連続の営業赤字予想と苦戦を強いられている。ただ、株価は２００円未満での推移が続いており、流動性も高いことで個人投資家を中心とした短期資金のターゲットとして人気素地を内包している。そうしたなか、１７日取引終了後にＳｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ１号投資事業有限責任組合を割当先とする２２９万８７０８株の第三者割当増資（発行価格は１４３円）を実施することを開示。また、同日に新たに暗号資産投資事業の推進を目的とした１００％出資子会社設立を決議したことも併せて発表しており、これを手掛かり材料に投資資金が集中する形となっている。



ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A.T>＝カイ気配。１７日の取引終了後、米タラス・バイオサイエンスと転写因子及びタンパク質・タンパク質間相互作用（ＰＰＩ）標的に対する新規阻害剤の探索を目的とした共同研究契約を締結したと発表しており、材料視した買いが殺到している。難易度が高い創薬領域に対して独自の地位を確立するため、ＰＲＩＳＭバのＰＰＩを標的とする創薬技術とタラスバイオのヒト生細胞環境下における転写因子及びＰＰＩのスクリーニング評価技術を組み合わせ、新規医薬品候補化合物の創出を目指す。加えて、ＰＲＩＳＭバはエーザイ<4523.T>と共同創出したＣＲＥＢ結合タンパク質・β－カテニン相互作用阻害剤Ｅ７３８６について、レンバチニブメシル酸塩（レンバチニブ）との併用の有効性に関する学術論文が国際医学雑誌「Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｃａｎｃｅｒ Ｒｅｓｅａｒｃｈ」で公開されたとも開示した。Ｅ７３８６が肝細胞がん治療でレンバチニブの抗腫瘍効果を増強する可能性が示唆されたという。



