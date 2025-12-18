１８日の債券市場で、先物中心限月３月限は小反発。日銀がきょうからあすまで開く金融政策決定会合や植田和男総裁の記者会見を見極めたいとして方向感に欠ける相場展開だった。



債券先物は前日の地合いを引き継ぐ形で売り優勢でスタートした。ただ、重要イベントを前に一方向には持ち高を傾けにくく、前日比６銭安の１３３円１７銭で寄り付いたあとは持ち直し。この日の時間外取引で米長期金利が低下したことも円債の支えとなった。とはいえ、日本時間今晩には１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）、前週分の米新規失業保険申請件数、１２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数が発表されることから買いも手控えられた。



午前１１時の先物３月限の終値は前日比２銭高の１３３円２５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．００５％高い１．９８０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS