鎌田大地が年内絶望…クリスタル・パレス指揮官「深刻なハムストリングの負傷」
クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督が日本代表MF鎌田大地の負傷状況を明かした。クラブ公式サイトが伝えている。
鎌田は14日のプレミアリーグ第16節マンチェスター・シティ戦(●0-3)でスタメン出場したが、後半途中に足を引きずりながら交代していた。
クリスタル・パレスは18日のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)第6節でクオピオンと対戦する。グラスナー監督は前日会見で鎌田の状態について語った。
「彼がピッチを去ったときの様子が物語っている。深刻なハムストリングの負傷で、少なくとも8週間から10週間は離脱することになる」
クリスタル・パレスはホームでのクオピオン戦後、20日のプレミアリーグ第17節でリーズ、23日のカラバオカップ準々決勝でアーセナルと、いずれも敵地で戦う。そして28日のプレミアリーグ第18節でトッテナムを本拠地に迎え、年内ラストマッチに臨む。
鎌田は加入2季目の今季、ここまで公式戦23試合に出場して好調のチームを牽引していたが、復帰は年明け以降となりそうだ。
「これは我々が望んでいたことではないが、一方で、これはフットボール、スポーツの一部でもある。これだけ多くの試合をこなしていれば、色々なことが起こり得る。これは一般的な筋肉の損傷ではなく、着地と体勢に起因したアクシデントだった。彼は前方に全体重がかかり、全てを過剰に伸ばしてしまった。それが原因だ」
指揮官は「彼は普段、筋肉系の負傷をほとんどしない」とし、「しかし残念ながら、これもこのスポーツの一部なんだ」と現状を受け入れた。
