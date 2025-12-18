¸ý¤òÊÄ¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ë⁉ Îä¤¨¤Ë¤â´¥Áç¤Ë¤âÂÇ¤Á¾¡¤ÄÅß¤Î¿çÌ²ÂÐºö
Îä¤¨¤ä´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£¡ÖÄ«µ¯¤¤ë¤È¤Î¤É¤¬ÄË¤¤¡×¡ÖÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤ÆÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¤½¤ó¤ÊÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡È¿çÌ²Ãæ¤Î¸ý¸ÆµÛ¡É¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤è¤ê¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢ÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉÂµ¤¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¸ý¸ÆµÛ¤¬¾·¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤È¤½¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤é¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Îº£°æ°ì¾´ÀèÀ¸¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£°æ°ì¾´ÀèÀ¸
¤ß¤é¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£Æâ²Ê°å¡£¸ý¸ÆµÛÌäÂê¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿ÇÎÅ¤äÁ´¹ñ¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¸ý¸ÆµÛ¤òÉ¡¸ÆµÛ¤Ë²þÁ±¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿çÌ²Ãæ¤Î¸ý¸ÆµÛ¤ÇÎä¤¨¤ä´¥Áç¡¢´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ë
¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÌµ°Õ¼±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÆµÛ¡£¤Ç¤â¡Ö¸ÆµÛ¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤é¸µµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Æâ²Ê°å¤Îº£°æ°ì¾´ÀèÀ¸¡£
¡Ö¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ÀÁÇ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡£¤Ä¤Þ¤ê¸ÆµÛ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿©»ö¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶õµ¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ê¤É¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ò¤É¤³¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¤¯¤ÎÌµÆÜÃå¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¶õµ¤¤Ï¤½¤Î¼è¤ê¹þ¤ßÊý¤³¤½¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¡£É¡¤Ç¸ÆµÛ¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¸ý¤Ç¸ÆµÛ¤¹¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµ¤·¤¤¸ÆµÛË¡¤ÏÉ¡¸ÆµÛ¡£´°Á´¤ÊÌµ°Õ¼±²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿çÌ²»þ¤Î¸ÆµÛ¤â¡¢É¡¸ÆµÛ¤È¸ý¸ÆµÛ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤½¤¦¡£
¡ÖÉ¡¸ÆµÛ¤Ï¿¼¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Ê¢¼°¸ÆµÛ¡£²£³ÖËì¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´¹µ¤¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢É¡¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶õµ¤¤ò²¹¤á¤Æ²Ã¼¾¤·¤¿¤ê¡¢ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î°ÛÊª¤ò½üµî¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¸ý¸ÆµÛ¤ÏÀõ¤¯¤ÆÁá¤¤¶»¼°¸ÆµÛ¤Ê¤¿¤á¡¢»ÀÁÇ¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤º¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°µ¤¤¬Ä¾ÀÜÇÙ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Îä¤¨¤ä´¶À÷¾É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤äÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¿çÌ²Ãæ¤Î¸ý¸ÆµÛ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦Îä¤¨
É¡¸ÆµÛ¤Ç¤Ï¡¢É¡¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶õµ¤¤ÏÉ¡¹ÐÆâ¤Ç²¹¤á¤é¤ì¡¢²Ã¼¾¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÇÙ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ý¸ÆµÛ¤Ç¤Ï´¥Áç¤·¤¿Îäµ¤¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÇÙ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é²¹¤«¤¤ÉÛÃÄ¤ÇËÉ´¨¤·¤Æ¤â¡¢¸ý¸ÆµÛ¤À¤ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÎä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¦´¥Áç
¿çÌ²Ãæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂÃ±Õ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£É¡¸ÆµÛ¤Ç¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÂÃ±Õ¤Ç½á¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ý¤ò³«¤±¤¿¸ý¸ÆµÛ¤Ç¤ÏÂÃ±Õ¤¬¾øÈ¯¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤¬¥«¥Ô¥«¥Ô¤Ë´¥Áç¡£¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤
É¡¸ÆµÛ¤Ï¿¼¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Ê¢¼°¸ÆµÛ¤Î¤¿¤á¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Æ¯¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¸ý¸ÆµÛ¤Ï¡¢Àõ¤¯¤ÆÂ®¤¤¶»¼°¸ÆµÛ¡£¶ÛÄ¥»þ¤Ë¥Ï¥¢¥Ï¥¢¤ÈÀõ¤¤¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¿çÌ²Ãæ¤â¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èè¤ì¤â¼è¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¤¤Ó¤¡¢Ìµ¸ÆµÛ
¸ý¸ÆµÛ¤ÇÀå¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µ¤Æ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤¤¤Ó¤¤äÌµ¸ÆµÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÇ¾¤Ë¹Ô¤¯»ÀÁÇ¤ÎÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¡¢Ç¾¤òµÙ¤á¤ë¿¼¤¤¿çÌ²¡Ê¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¡Ë¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿çÌ²»þ´Ö¤¬½½Ê¬¤Ç¤â¡¢¿çÌ²¤Î¿¼ÅÙ¤¬Àõ¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¿²¤Æ¤â¿²¤Æ¤â¿²Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Öµ¯¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÌ²¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡£
¡¦É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¤
¸ý¸ÆµÛ¤À¤È¡¢É¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬Æ¯¤«¤º¡¢³°µ¤¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¡£ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤â¼è¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¡¦Ãî»õ¤ä»õ¼þÉÂ
¸ý¸ÆµÛ¤Ç¸ý¹ÐÆâ¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤ÄÂÃ±Õ¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢¸ý¹ÐÆâ¤¬»ÀÀ¤Ë·¹¤¤Þ¤¹¡£»õ¤Ï£ðH5.5°Ê²¼¤ÇÍÏ¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¸ý¹ÐÆâ¤¬»ÀÀ¤Ë·¹¤¡¢¤à¤·»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤À¤ë¤¤¡¢¥¤¥é¥¤¥é¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¡Ä¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÔÄ´¤â¸ý¸ÆµÛ¤¬¸¶°ø⁉
¸ý¸ÆµÛ¤Ï¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¡¢°ì¸«Ìµ´Ø·¸¤Ë»×¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄê½¥ÁÊ¤È¤â´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ý¸ÆµÛ¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤á¤Þ¤¤¤ä¤À¤ë¤µ¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤äµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÍÆÌÌ¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬¡£
¡Ö¸ý¸ÆµÛ¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤¬³é¤¯¤È¡¢¸ý¹ÐÆâ¤ÎºÙ¶Ý¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÂÎ¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¸ÆµÛ¤Ç¸ý¤¬³«¤¡¢Àå¤Î°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ï¡¢Æó½Å¤¢¤´¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¡¢ËË¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¡×
¤³¤ì¤é¤ÎÉÔÄê½¥ÁÊ¤Ï¡¢²ÃÎð¤ä¹¹Ç¯´ü¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¸ý¸ÆµÛ¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸ÆµÛ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤ÆÀåÀè¤ò¾å¤¢¤´¤Ë¤Ä¤±¤ëÀµ¤·¤¤Àå°ÌÃÖ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢²£´é¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÈþ´é´ï¤Ç¥³¥í¥³¥í¤ä¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢Àµ¤·¤¤¸ÆµÛ¤ÇÆâÂ¦¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤âÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¢£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¾æÉ×¡©¸ý¸ÆµÛ´í¸±ÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯
¸ÆµÛ¤ÏÌµ°Õ¼±¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÉ¡¸ÆµÛ¤Ç¤â¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Î´í¸±ÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¸ý¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤¿»þ¡¢ÀåÀè¤¬¾å¤¢¤´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢¢µ¯¾²»þ¤Ë¡¢¤Î¤É¤Î³é¤¡¢¥¤¥¬¥¤¥¬¡¢¤Í¤Ð¤Ä¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë
¢¢¸ý½¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¢¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
¢¢¿°¤¬´¥Áç¤·¡¢¥ê¥Ã¥×¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤
¢¢Àå¤Î²£¤Ë¥®¥¶¥®¥¶¤Î»õ·¿¤¬¤Ç¤¤ë
¢¢¸ý¤ò·Ú¤¯ÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤Ë²¼¤¢¤´¤ËÇß´³¤·¾õ¤Î¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤ë
¢£½÷À¤Ï¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤⁉¡¡¸ý¸ÆµÛ¤ò¾·¤¯À¸³è½¬´·
¤½¤â¤½¤â¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ý¼þ¤ê¤ÈÀå¤Î¶ÚÎÏ¤¬¼å¤¯¡¢¸ý¤¬¥Ý¥«¥ó¤È³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¡Ö¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÃÎð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è½¬´·¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯À¸³è¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÉ½¾ð¶Ú¤ÎÆ°¤¤Ï£´Ê¬¤Î£±ÄøÅÙ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢²ñÏÃ¤¬¸º¤ê¡¢¿©»ö¤â´ÊÁÇ¤Ê¤â¤Î¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¬¤Á¡£É½¾ð¶Ú¤òÆ°¤«¤¹µ¡²ñ¤¬Ãø¤·¤¯¸º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ï¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èè¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢°û¼ò¤Ê¤É¤â¡¢¶ÚÆù¤ò´Ë¤Þ¤»¡¢¸ý¸ÆµÛ¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡×
º£°æÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®¿Í½÷À¤ÎÌó£·¡Á£¸³ä¤Ï¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö½÷À¤ÏÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ê¤«¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¥Ï¥¢¥Ï¥¢Â©¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Ê¿Í¤â¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¤½¤¦¡£
¡ÖÏÃ¤¹¤³¤È¤ÏÉ½¾ð¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢½÷À¤ÏÃËÀ¤è¤ê¤â²ñÏÃÎÌ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¸ý¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤è¤ê¤â¸ý¸ÆµÛ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¢£¤ª¸ý¥Ý¥«¥ó¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡Ö¤¢¤¤¤¦¤ÙÂÎÁà¡×
¸ý¤òÊÄ¤¸¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¸ý¼þ¤ê¤ÈÀå¤Î¶ÚÆù¡£¤½¤ì¤é¤ò´ÊÃ±¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£°æÀèÀ¸¹Í°Æ¤Î¡Ö¤¢¤¤¤¦¤ÙÂÎÁà¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀå¤òËÜÍè¤ÎÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¸ý¤òÊÄ¤¸¤é¤ì¡¢É¡¸ÆµÛ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï³Ø¹»¤ä¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸ý¤òÂç¤¤¯¡Ø¤¢¡Á¡¢¤¤¡Á¡¢¤¦¡Á¡¢¤Ù¡Á¡Ù¤ÈÆ°¤«¤¹¤À¤±¤È¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡££±Æü10²ó¤ò£³¥»¥Ã¥È¤ä¤ë¤Î¤¬ÌÜ°Â¡£¿ô½µ´Ö¤Û¤É¤ÇÀå¤Î°ÌÃÖ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¤¢¤¤¤¦¤ÙÂÎÁà¤Î¤ä¤êÊý¡×
¡¡Ö¤¢¡¼¡×¤È¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤¯
¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ä¤ÎÂÊ±ß·Á¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Î¤É¤Î±ü¤¬¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¸ý¤ò³«¤±¤ë
¢¡Ö¤¤¡Á¡×¤È¸ý¤ò²£¤Ë³«¤¯
Á°»õ¤¬¸«¤¨¡¢ËË¤Î¶ÚÆù¤¬Î¾Êý¤Î¼ª¤ÎÁ°¤Ë¤è¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤¬ÌÜ°Â
£¡Ö¤¦¡Á¡×¤È¸ý¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ë
»×¤¤ÀÚ¤ê¿°¤òÁ°¤ËÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¤¡Ö¤Ù¡Á¡×¤ÈÀå¤ò¿¤Ð¤¹
Àå¤ÎÀè¤òÀå¤¢¤´¤ÎÀèÃ¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀå¤ò½Ð¤¹
¢£ÊªÍýÅª¤Ë¸ý¤òÊÄ¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥Æ¡¼¥×¡×¤Ç¿çÌ²»þ¤ÎÉ¡¸ÆµÛ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï´°Á´¤ËÌµ°Õ¼±¤ÇÀ©¸æÉÔÇ½¡£
¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¸ý¸ÆµÛ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¸ý¤ò¥Æ¡¼¥×¤ÇÊÄ¤¸¤ë¥Þ¥¦¥¹¥Æ¡¼¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£¿°¤ÈÀå¤ÏÏ¢Æ°¤·¤ÆÆ°¤¯¤¿¤á¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Æ¡¼¥×¤ÇÊªÍýÅª¤Ë¿°¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Àå¤Ïµ¤Æ»¤ÎÊý¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àå¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢É¡¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ê¤éÊªÍýÅª¤Ë¸ý¤¬³«¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡¢»È¤Ã¤¿ÍâÆü¤«¤é¡ØÌÜ³Ð¤á¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸ý¤ÎÃæ¤¬³é¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¤Î¤É¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ó¤¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¢£¥Þ¥¦¥¹¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÊýË¡¤ÈÃí°ÕÅÀ
¥µ¡¼¥¸¥«¥ë¥Æ¡¼¥×¤ä¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤ò£µÑ¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ±û¤Ë½Ä¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£È©¤¬¼å¤¯¤Æ¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï¡¢È©¤ËÍ¥¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ÉÀìÍÑ¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Æ¡¼¥×¤â»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ¿²¤ë¤Î¤¬¾¯¤·ÉÝ¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÅ½¤Ã¤¿¤Þ¤Þ30Ê¬¤Û¤É²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°Õ³°¤È»Ù¾ã¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢É¡¿å¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤Î¤Ò¤É¤¤»þ¤Ï¡¢Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á»ÈÍÑ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ËýÀÅª¤ÊÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¡¢ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ê¤É¡¢É¡¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Á¤é¤Î¼£ÎÅ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢É¬¤º°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Î¹¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¡ª¥Þ¥¦¥¹¥Æ¡¼¥×¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¸µµ¤¤Ë¾è¤êÀÚ¤í¤¦
¤Ê¤Ë¤«¤ÈË»¤·¤¯¡¢Èè¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Á¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¡£¤ª¼ò¤ò°û¤àµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤¬Áý¤¹»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ý¸ÆµÛ¤òº¬ËÜÅª¤ËÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ý¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÈèÏ«¤ä°û¼ò¤Ê¤É¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â½¢¿²»þ¤Ë¸ý¤¬³«¤¤ä¤¹¤¤»þ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Æ¡¼¥×¤Ç¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£Îä¤¨¤ä´¥Áç¡¢¤¤¤Ó¤¤Î·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¹Àè¤ÇÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥¦¥¹¥Æ¡¼¥×¤ò¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤â¸µµ¤¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤·¤Æ·È¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Ç¯¤ÎÀ¥¡£Îä¤¨¤ä´¥Áç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤ÆÌ²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¸µµ¤¤ËÅß¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡á¼òµÍÌÀ»Ò