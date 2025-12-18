【インフルエンザ】患者数は減少傾向も警戒継続 東京都データから見る現状と注意点を医師に聞く

東京都が2025年12月5日に発表した最新データによると、11月下旬（第48週）の都内のインフルエンザ患者数は1万4947人、定点医療機関あたり35.76人となり、前の週の51.69人から大きく減少しました。現在の流行状況の受け止めや、今後意識したい予防のポイントについて、今回は吉野先生にお話を伺いました。

監修医師：

吉野 友祐（医師）

広島大学医学部卒業。現在は帝京大学医学部附属病院感染症内科所属。専門は内科・感染症。日本感染症学会感染症専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本医師会認定産業医。帝京大学医学部微生物学講座教授。

東京都が発表した内容とは？

編集部

東京都が発表した内容を教えてください。

吉野先生

東京都が発表した「インフルエンザ情報第11号」（2025年12月5日発行）によると、第48週（11月24～30日）の都内のインフルエンザ患者数は1万4947人で、定点医療機関あたりでは35.76人となりました。

前週である第47週は定点当たり51.69人だったため、患者数は1週間で大きく減少しています。集団感染の報告も608件と、前週の770件から減り、学校や施設での流行もやや落ち着き始めた様子がうかがえます。

全国でも患者数は17万3380人、定点当たり44.99人となり、前週の19万6895人、定点当たり51.12人から減少しています。

インフルエンザの予防法とは？

編集部

インフルエンザの予防法について教えてください。

吉野先生

インフルエンザの予防には、「手洗い」「マスク着用」「咳エチケット」といった基本的な感染対策が重要です。特に高齢者や基礎疾患のある方は重症化しやすいため、医療機関や社会福祉施設を訪れる際、人が多く集まる場所ではマスクの着用が勧められています。咳や痰などの症状がある場合は、必ずマスクを着用し、ティッシュや腕で口と鼻を覆うなど周囲への配慮が必要です。あわせて、インフルエンザワクチンの接種も発症や重症化を防ぐ有効な手段で、特に高齢者や持病のある方には高い予防効果が期待されています。

発表内容への受け止めは？

編集部

東京都が発表した内容への受け止めを教えてください。

吉野先生

今回のデータを見ると、東京都内・全国ともに患者数は前の週より明らかに減少しており、流行の勢いはやや落ち着きつつあると考えられます。一方で、定点医療機関あたりの患者数は依然として警報レベルを上回っており、「ピークをすぎつつあるが、まだ流行シーズンのまっただ中」という状況です。

重症化や入院が急増しているという報告は現時点ではなく、例年と同程度の重症度で推移しているとみられますが、基礎疾患のある方や高齢者、小児では、引き続き注意が必要です。特に、学校・保育園や高齢者施設など、人が集まりやすく、感染が広がりやすい場では、引き続き感染対策と早めの受診が重要になります。

数字が前週より減ったからといってすぐに安心するのではなく、「流行の山を少し下り始めた段階」と捉えながら、もうしばらくは基本的な予防策を続けていただくことが大切です。

編集部まとめ

東京都の最新発表では、インフルエンザの患者数は前の週よりも減少し、流行は少しずつ落ち着き始めていることが分かりました。手洗いやマスク、咳エチケットといった基本的な対策を続けること、体調管理を意識することが自分や周囲の人を守ることにつながります。日々の小さな心がけを大切にしながら、この冬を元気に乗り切っていきましょう。