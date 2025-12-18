どんな体質の方が「多発性脳梗塞」になりやすいかご存知ですか？医師が解説！

多発性脳梗塞になりやすい人とは？Medical DOC監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「多発性脳梗塞」の症状・原因・なりやすい人の特徴はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「多発性脳梗塞」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

多発性脳梗塞とは、脳のあちこちに脳梗塞が起きている状態のことです。同時に複数の場所にできた脳梗塞だけでなく、健康診断の「脳ドック」などで、過去に起きていたと思われる小さな脳梗塞が複数見つかる場合も、この「多発性脳梗塞」という言葉が使われます。

「多発性脳梗塞」と「脳梗塞」の違いは？

脳梗塞とは、脳の細胞に血液を送るための血管（動脈）が、血の塊（血栓）などで詰まったり、血管の壁が厚くなって通り道が狭くなったりして、脳細胞に十分な血液が届かなくなり、細胞が傷ついたり死んでしまったりする病気です。多発性脳梗塞は、この脳梗塞が脳の複数の場所に起きている状態を指す言葉で、つまり脳梗塞の一種と言えます。

多発性脳梗塞になりやすい人の特徴

多発性脳梗塞の原因として考えられるものについては前項で説明しました。ここでは前項の内容を踏まえ、多発性脳梗塞になりやすい人の特徴について説明します。

塩分の多い食習慣の人

生活習慣病になるリスクが高い生活を送っている人は、多発性脳梗塞の発症リスクが高くなります。特に高血圧はラクナ梗塞と大きく関係していると考えられており、多発性脳梗塞の予防には高血圧にならないこと、そして高血圧になった場合は適切な治療を受けることが重要です。日本人では、塩分を摂ることで血圧が上がりやすい体質の人（食塩感受性高血圧）が多いことが知られているので、塩分の摂りすぎには注意しましょう。

暴飲暴食の人、運動をしない人、喫煙者

高血圧以外にも、糖尿病や高コレステロール血症といった生活習慣病、喫煙、過度な飲酒も脳梗塞の発症リスクを高めます。バランスの取れた食事、適度な運動を心がけ、禁煙や飲酒の量を減らすことを意識しましょう。

病院嫌いな人

高血圧や高コレステロール血症などの生活習慣病になった場合でも、治療を受けることで脳梗塞のリスクは下げることができます。また、定期的に健康診断やがん検診を受けて、病気を早く見つけ、早く治療することで、動脈硬化を防いだり、適切ながんの治療を受けたりすることができます。定期的に病院に通わない人や健康診断を受けない人は、早期の診断や治療が不十分になりやすく、多発性脳梗塞の発症リスクが高くなるため、より注意が必要です。

血が固まりやすい体質の人

抗リン脂質抗体症候群やプロテインS欠乏症、プロテインC欠乏症など、血液が固まりやすい体質の方は、多発性脳梗塞になりやすいため注意が必要です。流産を繰り返した経験がある方や、血栓症（血管に血栓ができて詰まる病気）を繰り返して起こしたことがある方は、血液が固まりやすい異常がないか調べてもらうと良いでしょう。

「多発性脳梗塞」についてよくある質問

ここまで多発性脳梗塞などを紹介しました。ここでは「多発性脳梗塞」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

多発性脳梗塞とラクナ梗塞の違いについて教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

多発性脳梗塞は、脳の複数の場所に脳梗塞ができている状態を指す言葉です。一方、ラクナ梗塞は、太い血管から枝分かれする「穿通枝」と呼ばれる細い血管が詰まることで起きる脳梗塞のことで、脳梗塞の原因や病気のタイプを示す言葉です。多発性脳梗塞は「複数の場所に脳梗塞がある状態」であり、ラクナ梗塞は「脳梗塞の種類」なので、意味合いは大きく異なります。

脳ドックで見つかる多発性脳梗塞では、原因となる脳梗塞のタイプとしてはラクナ梗塞が最も多いですが、多発性脳梗塞では、他にも「心原性脳塞栓症」（心臓にできた血栓が脳に飛んで詰まるタイプ）や、血液が固まりやすい病気による脳梗塞などが原因となっていることもあります。

編集部まとめ

多発性脳梗塞は、同時にたくさんの脳梗塞が起きている、または脳梗塞を何回も繰り返している状態を指す言葉です。多発性脳梗塞が見つかった場合、体質的に脳梗塞が起きやすい状態になっていると言えます。一つひとつの脳梗塞はほとんど症状がない場合でも、脳梗塞を繰り返していくうちに、物忘れなどの認知機能低下や、物事を考えたり情報を処理したりする能力の低下が進んでしまいます。そのため、多発性脳梗塞を予防することと同時に、多発性脳梗塞と診断された場合は、その原因を調べ、今後脳梗塞が増えないように対策を立てることが必要です。

多発性脳梗塞では特に予防が重要となりますので、適度な運動やバランスの取れた食事などによる生活習慣病の予防、定期的な健康診断、そして異常が見つかった際には適切に医療機関を受診し、必要に応じて治療を受けることを心がけましょう。

「多発性脳梗塞」と関連する病気

「多発性脳梗塞」と関連する病気は8個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する病気

高血圧糖尿病

高コレステロール血症

メタボリックシンドローム脳梗塞認知症

心房細動

内頚動脈狭窄症

脳梗塞の原因の多くは、生活習慣病や不整脈であるため、日々の生活習慣の改善や定期的な健康診断の受診を継続するようにしましょう。

「多発性脳梗塞」と関連する症状

「多発性脳梗塞」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

物忘れ

うまく話せない/話しにくい

手や足に力が入らない

歩きにくい

体が傾く

集中力低下

一つひとつの脳梗塞はほとんど症状がない場合でも、脳梗塞を繰り返していくうちに、脳機能全体が低下することがあり、物忘れや集中力の低下、日常生活動作がうまくいかないなどの症状が徐々に進むこともあります。

参考文献

脳卒中治療ガイドライン2021（脳卒中治療ガイドライン2021）