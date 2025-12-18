「置けない…」と諦めていた人必見！ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」が、容量そのままにスリム化
共働き世帯が増え続けている昨今、育児や家事、仕事に追われ、慌ただしい毎日を過ごしている人は多いですよね。
そんな中、少しでも効率的かつ楽に家事を終わらせたいと考える人に選ばれているのが、ドラム式洗濯乾燥機です。洗濯物を干す手間が省けるのがうれしいところ！
そこでオススメしたいのが、AQUA（アクア）の「まっ直ぐドラム」。新モデルは、容量はそのままに、さらに奥行がスリムになったのだとか！ 新機能も搭載され、パワーアップしています。
■スペパ抜群！ ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」とは？
コインランドリー用機器の国内シェアNo.1（※1）を誇る家電メーカーのAQUA。『置ける』ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」シリーズは、コインランドリー用機器と同じ水平のドラム構造を採用することで、コンパクトサイズかつ大容量を実現しています。
肝心の洗浄力はというと…水平ドラムの回転で衣類を持ち上げて高い位置からたたき洗いすることで、汚れがスッキリ！さらに、ドラムの中で均一に衣類が回るから洗いムラや衣類の絡み、シワも抑えてくれます。家事に悩む人の強い味方ですね♪
※1：コインランドリー機器 出荷台数（2024年1月〜12月）において。
■2種類の新型モデルは、さらに薄型に！
2025年11月20日に登場したのが、「まっ直ぐドラム」シリーズのフラッグシップモデル2種です。
1つは、洗濯・脱水容量12kgの大容量モデル「AQW-DXS12A」。
もう1つが、洗濯・脱水容量10kgの薄型モデル「AQW-DMS10A」です。
奥行きがスリムになったことで、集合住宅にも設置しやすいコンパクトボディに！なんと、タテ型洗濯機と同じスペースに設置することができます。また、開けやすくなったラッチ式の扉にフラットデザインを採用し、スタイリッシュなスクエアシルエットの外観に進化。操作しやすいパネルで使いやすさも追求するなど、現代の日本の暮らしにぴったりのアイテムです。
カラーはホワイトとサファイアブラックの2色展開で、ドアは右開きと左開きドアが選択可能。容量や設置場所、インテリアに合わせて選ぶことができます。
■新機能にも注目！「オゾンエアウォッシュ」でウイルス抑制（※3）、花粉抑制（※4）を実現
新たな機能として「AQW-DXS12A」に搭載されたのが、頻繁に水洗いしない衣類をオゾンと温風ミストでリフレッシュする「オゾンエアウォッシュ」（※2）。
オゾンを温風と共に洗濯槽内に循環させることで、なんと、衣類の除菌（※6）・消臭（※7）・ウイルス抑制（※3）・花粉抑制（※4）をしてくれるのです！さらに、少量の水を使ってマイクロミストで衣類に潤いを与えて、ヒートポンプ乾燥の温風とタンブリングによってシワを伸ばしながらふんわり仕上げます。
5つのコースがあるので、冬のコートや子どもの制服をリフレッシュさせたいとき、ジャケット、スーツの消臭やシワを取りたいときなど、衣類や目的に合わせてケアできるのがうれしいですね。
※2：コースによってはミストやオゾンを使用しないコースがあります。
※3：［試験機関］（一財）北里環境科学センター［試験方法］ウイルス付着試験布のウイルス減少率測定［抑制方法］「エアウォッシュ標準（除菌プラス）コース」による［抑制部分］ドラム内の衣類［試験結果］（ウイルスの減少率）99%以上
※4：［試験機関］（一財）北里環境科学センター［試験方法］スギ花粉抽出液付着試験布の花粉抑制率をELISA 法にて測定［抑制方法］「エアウォッシュ標準（除菌プラス）コース」による［抑制部分］ドラム内の衣類［試験結果］（花粉抑制率）90%以上
※5：泡フルウォッシュは液体洗剤自動投入時に機能します。洗剤手動投入時はドラムの底から給水を行い、高濃度洗剤を素早く衣類に浸透させてから、たたき洗い・もみ洗いします。
※6：［試験機関］（一財）日本食品分析センター ［試験方法］菌液付着試験布の生菌数測定 ［除菌方法］「エアウォッシュ 標準（除菌プラス）コース」による［対象部分］ドラム内の衣類 ［試験結果］（菌の減少率）99%以上
※7：［試験機関］近江オドエアーサービス（株） ［試験方法］タバコ臭付着試験布を6 段階臭気強度表示法にて評価 ［消臭方法］「エアウォッシュ」による［対象部分］ドラム内の衣類 ［試験結果］おしゃれ着コース：初期3.5、エアウォッシュ2.5／標準コース：初期3.5、エアウォッシュ2／標準（除菌プラス）コース：初期3.5、エアウォッシュ2
ガンコな汚れには、「泡フルウォッシュ」（※5）が活躍！泡のシャワーで洗剤を衣類に浸透させる機能で、洗いはじめに高濃度の洗剤液を泡立たせてシャワー状に上から勢いよく衣類に降り注ぐことで、洗剤液の泡を繊維の奥まで素早く浸透させる仕組み。
醤油の食べこぼし汚れやエリの皮脂汚れなども、すっきり落としてくれます。
■便利な機能で、手間なし！ラクラクお手入れ♪
洗濯乾燥機は、日常のお手入れも結構手間ですよね。かといって、お手入れをサボるとカビがはえたり、嫌なにおいがしてくるし…と困っている方も安心してください♪「まっ直ぐドラム」には、充実した自動おそうじ機能も付いています。
内蔵の乾燥フィルターをおそうじする「乾燥フィルター自動おそうじ」（※8）や、市販のカビ取り洗浄剤（泡スプレータイプ）を使って排水フィルターや本体側取付部を簡単に洗浄・除菌（※9）する「排水フィルター洗浄コース」、糸くずが気になるパッキンを自動でキレイにする「ドアパッキン自動おそうじ」などなど、多彩なお手入れ機能を搭載した清潔仕様。衛生的かつ時短を叶えてくれます。
さらに使いやすくなった「液体洗剤・柔軟剤自動投入」にも注目です！適量の液体洗剤・柔軟剤を自動で投入してくれる機能で、洗濯のたびに計量する手間がなくなり、入れ過ぎも防止。新モデルでは、液体洗剤と柔軟剤の自動投入タンクがそれぞれ独立しているから、個別に取り外してお手入れできて便利です。
※8：乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でおそうじします。
※9：排水フィルター洗浄コースは、予め排水フィルターに溜まったゴミを取り除いてからお手入れするコースです。
文＝松田支信