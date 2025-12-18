ジャスティン・ビーバーが自身のInstagramを更新。妻のヘイリー・ビーバーとともに、手巻き寿司を握る様子を動画で公開した。

【動画】寿司を握るジャスティン＆ヘイリー・ビーバー夫妻 他【写真】息子も一緒に！東京を満喫するヘイリー・ビーバー／セブンティーンアイスの自販機前で写真を撮るジャスティン・ビーバー

■ジャスティン＆ヘイリー・ビーバー夫妻が手巻き寿司に舌鼓

ジャスティンは「Sushi cheffin date night」というキャプションと共に2本の動画をポスト。ジャスティンとヘイリーは、寿司職人を招き、一緒にキッチンでシャリを握ったり、マグロの刺身を捌いてその場で食べている。2本目の動画では手巻き寿司に挑戦したふたり。一枚海苔を切ってご飯や刺身を乗せて巻いて頬張ると、美味しそうなリアクションをして見せた。

ふたりは、ジャスティンが手掛けるブランド・SKYLRK（スカイラーク）のポップアップストアのオープンに合わせ、12月上旬に来日。築地や銀座、渋谷を観光する姿が目撃されていた。ヘイリーは自身のInstagramで18枚もの写真で日本での思い出を共有。その中には、マグロの握りの写真（3枚目）も含まれていたため、帰国後にその味を再現したかったのかもしれない。

■写真：ジャスティン・ビーバーがセブンティーンアイスの自販機の前で記念撮影

■写真：ポップアップの準備をするジャスティン・ビーバー