日経平均18日前引け＝反落、505円安の4万9006円 日経平均18日前引け＝反落、505円安の4万9006円

18日前引けの日経平均株価は反落。前日比505.39円（-1.02％）安の4万9006.89円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1073、値下がりは485、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は179.16円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が105.29円、東エレク <8035>が102.28円、ファナック <6954>が25.9円、フジクラ <5803>が18.72円と並んだ。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を20.26円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が9.53円、ＫＤＤＩ <9433>が9.02円、テルモ <4543>が6.82円、ニトリＨＤ <9843>が4.43円と続いた。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、パルプ・紙、サービス、陸運が続いた。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、機械が並んだ。



株探ニュース

