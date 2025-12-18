『ZIP!』（日本テレビ系）の公式SNSが更新され、Snow Manの阿部亮平とハリウッド俳優のジョニー・デップとの2ショットが公開され、大きな注目を集めている。

【画像】阿部亮平＆ジョニー・デップの2ショット／過去にはトム・クルーズ、アリアナ・グランデ＆シンシア・エリヴォと共演も

■ジョニー・デップと並ぶ阿部亮平、嬉しそうな笑顔が印象的なオフショット

公開された写真には、番組ロゴ入りのボードを手にした阿部と、その肩に両手を添えるジョニー・デップの姿が収められている。阿部はジョニー・デップに寄り添うように立ち、嬉しそうな笑顔を浮かべており、和やかな雰囲気が伝わってくる1枚となっている。

阿部は、前髪を自然に流したナチュラルなヘアスタイルに、細かなチェック柄のセットアップを着用。インナーは淡い色味でまとめ、さりげなく覗くポケットチーフが洗練された印象を添えている。

一方のジョニー・デップは、白シャツのボタンを大胆に開け、ブラウン系のセットアップを着用し、ピンクレンズのサングラスを合わせたスタイル。ラフさと色気を兼ね備えた存在感を放っている。

SNSには「阿部ちゃんすごすぎる」「すごい並び」「本当に尊敬する」「こんな世界線誰が想像した？」「世界のジョニデと対談…」「チェックのセットアップもオシャレで素敵」といった声が相次いでいる。

さらに投稿では、阿部が全編英語でインタビューに挑んだことも明かされており、その内容にも期待が高まっている。

■過去にはトム・クルーズ、アリアナ・グランデ＆シンシア・エリヴォのインタビューも

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/