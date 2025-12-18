ETF売買動向＝18日前引け、ＳＰＤＲ、ＷＴパラジが新高値 ETF売買動向＝18日前引け、ＳＰＤＲ、ＷＴパラジが新高値

18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比24.5％増の1753億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.7％増の1233億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、ＮＥＸＴ アセアン好配当ＥＴＮ <2043> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> など11銘柄が新高値。ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <487A> 、ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が4.54％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.32％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ユーロ・ストックス５０指数 <486A> は7.44％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.01％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は3.33％安と大幅に下落した。



日経平均株価が505円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金677億7400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均835億5900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が131億7200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が122億7200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が78億5700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が51億5500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が47億8500万円の売買代金となった。



株探ニュース

