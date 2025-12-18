東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、アクアライン、Ａｉロボが買われる 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、アクアライン、Ａｉロボが買われる

18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数235、値下がり銘柄数309と、値下がりが優勢だった。



個別では博展<2173>、さくらさくプラス<7097>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>が年初来高値を更新。アクアライン<6173>、Ａｉロボティクス<247A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、マクアケ<4479>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ユナイテッド<2497>、ベースフード<2936>、ＬＯＩＶＥ<352A>、ドリコム<3793>など24銘柄が年初来安値を更新。ペルセウスプロテオミクス<4882>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、トヨコー<341A>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、ヘリオス<4593>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

