　18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 67774　　　 9.3　　　 40850
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13172　　 -15.3　　　　6180
３. <1321> 野村日経平均　　 12272　　　97.0　　　 50860
４. <1360> 日経ベア２　　　　7857　　　25.2　　　 151.8
５. <1540> 純金信託　　　　　5627　　　67.9　　　 20635
６. <1579> 日経ブル２　　　　5155　　　44.2　　　 439.6
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　4785　　　-9.5　　　 48480
８. <1542> 純銀信託　　　　　4265　　　19.0　　　 30490
９. <1306> 野村東証指数　　　4018　　　74.2　　　3522.0
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　3684　　 248.5　　　　2377
11. <1330> 上場日経平均　　　3359　　1232.9　　　 50920
12. <1308> 上場東証指数　　　2636　　 130.0　　　　3479
13. <1541> 純プラ信託　　　　2269　　 100.3　　　　9198
14. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2173　　 156.3　　　　 249
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　2136　　 342.2　　　　5098
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　1907　　　49.6　　　 692.6
17. <1615> 野村東証銀行　　　1487　　 -33.3　　　 517.5
18. <1398> ＳＭＤリート　　　1445　　　-8.9　　　2054.5
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1317　　　45.4　　　 62670
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　1298　　　-0.9　　　179950
21. <1489> 日経高配５０　　　1196　　　 8.3　　　　2805
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　 994　　　93.0　　　 50680
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 972　　　47.7　　　2164.5
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　 935　　　10.0　　　 756.7
25. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 882　　5412.5　　　　1319
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 786　　 252.5　　　 347.0
27. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 756　　 122.4　　　 62110
28. <314A> ｉＳゴールド　　　 724　　　53.1　　　 320.3
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　 723　　 320.3　　　 50930
30. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 704　　　19.9　　　　2880
31. <1328> 野村金連動　　　　 697　　 165.0　　　 16120
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 629　　 -20.5　　　　2243
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 564　　 169.9　　　 53420
34. <1348> ＭＸトピクス　　　 562　　　 0.2　　　　3508
35. <1358> 上場日経２倍　　　 543　　　71.8　　　 77460
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 522　　　44.2　　　 598.8
37. <200A> 野村日半導　　　　 513　　　80.0　　　　2215
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 474　　 -17.3　　　 56600
39. <2244> ＧＸＵテック　　　 459　　　15.9　　　　3021
40. <1545> 野村ナスＨ無　　　 409　　　49.8　　　 38940
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 405　　 -43.0　　　　1090
42. <2243> ＧＸ半導体　　　　 380　　 -33.1　　　　2511
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 373　　 344.0　　　 30110
44. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 352　　 117.3　　　　9431
45. <179A> ＧＸ超長米Ｈ　　　 313　　3812.5　　　 262.7
46. <1674> ＷＴプラチナ　　　 306　　 356.7　　　 27955
47. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 293　　 372.6　　　　2072
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 293　　　78.7　　　　1196
49. <2249> ｉＦＳＰＷベ　　　 286　　　40.2　　　 12175
50. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 259　　2490.0　　　 49390
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


