ETF売買代金ランキング＝18日前引け
18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 67774 9.3 40850
２. <1357> 日経Ｄインバ 13172 -15.3 6180
３. <1321> 野村日経平均 12272 97.0 50860
４. <1360> 日経ベア２ 7857 25.2 151.8
５. <1540> 純金信託 5627 67.9 20635
６. <1579> 日経ブル２ 5155 44.2 439.6
７. <1458> 楽天Ｗブル 4785 -9.5 48480
８. <1542> 純銀信託 4265 19.0 30490
９. <1306> 野村東証指数 4018 74.2 3522.0
10. <2644> ＧＸ半導日株 3684 248.5 2377
11. <1330> 上場日経平均 3359 1232.9 50920
12. <1308> 上場東証指数 2636 130.0 3479
13. <1541> 純プラ信託 2269 100.3 9198
14. <1459> 楽天Ｗベア 2173 156.3 249
15. <1329> ｉＳ日経 2136 342.2 5098
16. <1568> ＴＰＸブル 1907 49.6 692.6
17. <1615> 野村東証銀行 1487 -33.3 517.5
18. <1398> ＳＭＤリート 1445 -8.9 2054.5
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1317 45.4 62670
20. <2036> 金先物Ｗブル 1298 -0.9 179950
21. <1489> 日経高配５０ 1196 8.3 2805
22. <1320> ｉＦ日経年１ 994 93.0 50680
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 972 47.7 2164.5
24. <1655> ｉＳ米国株 935 10.0 756.7
25. <315A> ＧＸ銀行高配 882 5412.5 1319
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 786 252.5 347.0
27. <1326> ＳＰＤＲ 756 122.4 62110
28. <314A> ｉＳゴールド 724 53.1 320.3
29. <1346> ＭＸ２２５ 723 320.3 50930
30. <1671> ＷＴＩ原油 704 19.9 2880
31. <1328> 野村金連動 697 165.0 16120
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 629 -20.5 2243
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ 564 169.9 53420
34. <1348> ＭＸトピクス 562 0.2 3508
35. <1358> 上場日経２倍 543 71.8 77460
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 522 44.2 598.8
37. <200A> 野村日半導 513 80.0 2215
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 474 -17.3 56600
39. <2244> ＧＸＵテック 459 15.9 3021
40. <1545> 野村ナスＨ無 409 49.8 38940
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 405 -43.0 1090
42. <2243> ＧＸ半導体 380 -33.1 2511
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 373 344.0 30110
44. <1673> ＷＴ銀 352 117.3 9431
45. <179A> ＧＸ超長米Ｈ 313 3812.5 262.7
46. <1674> ＷＴプラチナ 306 356.7 27955
47. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 293 372.6 2072
48. <2865> ＧＸＮカバコ 293 78.7 1196
49. <2249> ｉＦＳＰＷベ 286 40.2 12175
50. <1369> Ｏｎｅ２２５ 259 2490.0 49390
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
