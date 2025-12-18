総合格闘家の平本蓮がYouTubeチャンネル「ザ・ワンTV」に出演。大晦日大会で行われるフェザー級タイトルマッチ「ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 朝倉未来」を分析するなかで、“スパイ疑惑”についても自身の見解を語った。

■「なかなかエグい。うちのジムも気を付けないと」

平本は未来の勝ち筋を予想。そのなかで「シェイドゥラエフ、めっちゃキレてるからしっかり仕上げてきそう」と“スパイ疑惑”に言及した。

この疑惑はカード発表前の10月に、JTT所属の総合格闘家で未来のYouTube運営メンバーである佐々木大がキルギスにあるシェイドゥラエフの所属ジム（Lhlas MMA）に出稽古に行ったことで持ち上がった。

未来自身はスパイ疑惑を否定しているものの、平本は「そんなの（未来vs.シェイドゥラエフ）やるって話、ずっと前から聞いていた」と対戦の話は随分前からあったとし、「自分の運転手が1カ月何も言わずに『行ってきます』と言ったら、『どこ行くの？』と絶対に聞く。『ちょっと内緒で……』なんてある訳ない」と指摘。「『知らなかった』は難しいでしょ」と自身の見解を語った。

佐々木が出稽古に行ったタイミングについても「あれは失礼。プラス、日本人がそう思われちゃう」と懸念し「海外のシェイドゥラエフだからそこまで燃えていないが、同じ日本人同士とかだったら一生出禁ですよね。結構やばい内容だな」とも語った。

最後に「（未来は）『知らなかった』で通すしかないけど、なかなかエグい。うちのジムも気を付けないといけない」と警戒心を強めた。

大晦日は今まで以上に仕上がったシェイドゥラエフを見ることになるのか。大晦日の決戦から目が話せない。