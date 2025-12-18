国内外の著名人を撮影してきた写真家のハービー・山口さんは、被爆８０年の２０２５年、初めて広島の平和公園を訪れました。そこで出会った人々の話を聞きながら、シャッターを切るハービーさんの平和への思いを取材しました。

ハービー山口さんは、写真家として５０年以上活躍しており、国内外の著名人から一般の人たちまで、幅広くカメラを向けてきました。想いは「被写体の幸せを願い、生きる希望を撮ること」です。今回、初めて原爆ドームを訪れました。

■写真家 ハービー・山口さん

「ズシーンとくる。初めて（原爆ドームを）見ました。常に写真やニュースでは見るけど、（原爆が投下されると）こうなるんだね。」



ハービーさんは原爆ドームのそばで、オーストラリア・メルボルンから初めて広島を訪れたという、若い２人と出会いました。「残酷で、とても悲しい」という感想を聞いたハービーさんは、平和を願ってシャッターを切りました。



■写真家 ハービー・山口さん

「色んな年代の人たちが、これを（原爆ドームを）見てね。過ちを繰り返さない人になってほしいですよね。」

その後、原爆ドーム全体を見ることができる橋の上で、オーストラリア・シドニーから訪れた家族連れに出会いました。子どもたちのために初めて広島を訪れたというその家族の父親は、「原爆ドームを見ることは良いことだと思う」と語りました。

■オーストラリア・シドニーから訪れた観光客は…

「８０年前に起きた戦争の意味を考えることは大切ですし、過去を思い出して振り返るのは、とても大切なことだと思います。何が起こったのか、そして、破壊についても。」



ハービーさんが、今回初めて広島に足を運んだのには、理由があります。「記憶の解凍」という、広島テレビの庭田杏珠記者の取り組みに共感したからです。「記憶の解凍」とは、被爆前後の白黒写真をＡＩ技術や戦争体験者との対話などをもとに、カラー化するものです。

庭田記者は、高校時代から取り組む戦争体験者から話を聞く過程を記録した８年間をまとめて、映画『記憶の解凍』を制作しました。ハービーさんは、１２月１９日から広島市中区の八丁座で上映される、この映画のパンフレット用の写真を撮影のために、広島を訪れたのです。



■写真家 ハービー・山口さん

「ぼくはできる限り、彼女に協力したいと、広島に来ています。」

ハービーさんは、映画にも登場する元住民や親族と会話を重ね、シャッターを切っていきます。



■中島地区の元住民 吉川正俊さん

「（こちらが旅館の表ですか？）この辺が表ですね。玄関ですね。」

広島市中区大手町の寺の住職に見せてもらったのは、７年前に亡くなった先代で前住職・諏訪了我さんの形見の輪袈裟です。原爆で家族全員を失いながらも、寺を守ってきました。

１９３８年ごろ、広島の写真家・松本若次さんが、原爆で壊滅する前の町並みを撮影しました。その近い場所に、松本さんの孫・大内斉さんと立ちました。

孫のレンズ越しに写す、被爆８０年の風景です。



■ハービー・山口さん

「（孫の）大内さんの眼鏡の向こうに原爆ドームのピントが合っていて、我々の意識というのは、あそこ（原爆ドーム）にいかなければならないということになるんですよね。」

ハービーさんは平和公園で、ドイツのミュンヘンから訪れた観光客に出会いました。日本を楽しんでいるという一行に「素敵な笑顔をみせてください」と声を掛け、カメラを向けました。



■写真家 ハービー・山口さん

「人の幸せを祈ってシャッターを切る。それを敏感に感じた人が『このおじさん、いい写真を撮ってくれそう』と、カメラの前に立ってくれる。」

ここで、思わぬ出会いがありました。ドイツの観光客を案内していた女性は、ハービーさんの息子が、以前ドイツ留学をしたときのコーディネーターだったのです。ハービーさんがその場で息子に連絡を取り、電話越しの再会を果たします。



■写真家 ハービー・山口さん

「面白いね、いろんなことがあるよね。」

■写真家 ハービー・山口さん

「一人ひとりが声かけることで、いろんなことに発展する。映画をつくるからこそ、いろんな人が見て、いろんなことを考える。声をかけることも意味があるし、映画をつくって一般公開することも意味があるし。いい方向に行くことを祈りつつ、人それぞれの得意なところを活かしてやるってことが、『生きる』ってこと。」

今回のパンフレット撮影に同行した庭田記者は、「ハービーさんは、撮影することよりも、目の前にあるモノや人を大切にしていると感じた。出会った一人ひとりの心に自然と入っていって、対話する姿が印象的だった。」と話していました。



【テレビ派 ２０２５年１２月１６日放送】