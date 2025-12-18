お笑いカルテット、ぼる塾のあんり（31）が17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。相方のきりやはるか（30）に不満をこぼした。

番組ではカンニング竹山（54）、あんり、お笑いコンビきしたかの（岸大将＝35、高野正成＝36）、おいでやす小田（47）のキレ芸人が出演。世の中への不満や理不尽な体験をぶちまけた。

ぼる塾あんりは郷土料理のイベントアンバサダーの仕事を務めた際、「ちょっと難しい空気感で、はるちゃんも一生懸命ボケてくれて、私も頑張ってツッコむんですけど、なかなかウケなくて」と苦戦を強いられたという。

途中休憩で楽屋に戻った際、「同じ思いで頑張ろう、この次も」と心機一転、励ましの言葉が出るかと思っていたあんりに、はるかから投げかけられた言葉は「あんりさ、もっとくりぃむしちゅーの上田（晋也）さんみたいにツッコんでくれない？」だったという。

あんりは「『はぁ？』と思って。じゃ、お前も有田（哲平）さんみたいにボケろよ」と思ったが、あまりの怒りからうまく言い返せず、「あー！」と絶叫してしまっていたといい、これにはMCのかまいたち濱家隆一も「相方のそれは腹立つな」と共感した。

うまくいかないので、はるかも八つ当たりしてしまったのだろうと思いやりながらも、「あれをずっと覚えているから、隣でスベった時って相方だから助けなきゃいけないんですけど、いつでもあれがよぎる。だから、本気ではかけないですけど、気持ち的にはスベってるところにつばかけてる」とぶちまけ、濱家も「相方のせいやって思ったら終わりやもんな」と納得していた。