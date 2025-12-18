ボーイズグループSEVENTEENのDK（ドギョム）×SEUNGKWAN（スングァン）による新ユニット「DxS」の1stミニアルバム「Serenade」の予告映像「An Ordinary Love」が公開された。

所属するHYBE LABELS公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルで17日にアップした。同アルバムは来年1月12日にリリースする。

韓国メディアMHNスポーツは18日「冬の感情を込めた曲で、それぞれ異なる立場に立った恋人たちの話が盛り込まれた。返事のない電話を切ることができないDKの姿に続き、1つの空間で、まるで別の世界に置かれたような彼と恋人の時間が描かれる。枯れてしまった植物、枯れた果物など、いたるところに置かれたオブジェは、彼らの関係を示しているようだ。単調だったドギョムの日常は、偶然の出会いとともに新しい緊張を得ることになる」と、曲のコンセプトを説明した。

また「SEUNGKWANは、アルバイトとして登場する。客が持ってきた漫画を見て、過ぎ去った愛の場面を思い出す人物だ。素朴だが温かかった記憶に浸るのもつかの間、彼は急いで本を渡そうとしたが、つい1冊を落としてしまう。急いで客についていくSEUNGKWANの姿が『Blue』という漫画のタイトルと交差し、アルバムのストーリーを気にさせた」と説明した。