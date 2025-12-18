第２子を出産した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海（あみ）が最新ショットを公開した。

１４日に第２子男児の誕生を報告していた蜂谷は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「たくさんのお祝いのコメント本当にありがとうございます。今はとにかく無事に出産出来て一安心というところです。これまでサポートしてもらった病院の先生や看護師さん助産師さん、家族には感謝です」と記し、次男を見守る１歳長男の写真や、次男のショットをアップ。

「ベビバーグはどんな反応かな？まだよく分からないのかな？と思ってましたが、コットの中を覗（のぞ）いたり、トントンしてみたり、背伸びをして弟を見る姿に母は感動です 弟くんは３１１６ｇと立派にお腹の中で育ってくれて、生まれた直後に初乳もゴクゴク飲んでくれてこれまた涙でした」と報告。

「潤さんのお誕生日の次の日に生まれて、これから１２月はイベント盛りだくさんで楽しみだな ベビバーグはお家で私の母にみてもらって、潤さんも仕事の合間に送り迎えやお風呂もやってくれて、、みんな頑張ってくれている…！ ベビバーグから先ほど涙涙の電話がありこちらも、涙…もうすぐ帰るからね！！！私も会いたいよーーーー」とつづった。

この投稿には、「うわー！ちゃんとお兄ちゃんしてるー」「仲良く育って欲しいですね」「立派なお兄ちゃんですね！」「２人とも可愛いですね」などのコメントが寄せられた。

蜂谷と井戸田は２０２２年９月に結婚。出会いは１３年１２月の知人の食事会で、翌年９月に本格交際に発展したという。２４年７月に長男を出産。結婚発表の際は１９歳という年の差も話題になった。