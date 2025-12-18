名古屋がペトロヴィッチ監督の就任発表、1年間の休養を経て現場復帰となる

J1の名古屋グランパスは12月18日、2026シーズンよりミハイロ・ペトロヴィッチ氏がトップチーム監督に就任すると発表した。

サンフレッチェ広島、浦和レッズ、北海道コンサドーレ札幌で長期政権を築いた名将の招聘に、ファンからは「まじでミシャ来た」と驚きの声があがっている。

68歳のミシャことペトロヴィッチ氏は、オーストリアやスロベニアのクラブで指導歴を重ね、2006年6月に広島の監督に就任。その後、2012年から浦和、2018年から2024年まで札幌を指揮した。Jリーグでの実績は豊富で、独自の戦術を用いた攻撃的なスタイルを構築することで知られる。

札幌退任後は1年間の休養期間があったが、クラブを通じて「サッカーへの情熱やモチベーションが下がることは一切ありませんでした」と断言。「魅力ある良いサッカーを追求し、常に勝利を目指して、クラブとともに全力を尽くしていきます」と、タイトル獲得とACL出場を目指す意気込みを語っている。

SNS上では「まじでミシャ来た」「やばいほんまにミシャ来た」「待ちわびた一報がついに」「サッカーがガラッと変わるな」「超攻撃的サッカー期待してます」「タイトルをもたらしてくれ」と反響が沸き起こっている。実績十分のベテラン指揮官が、名古屋にどのような変化をもたらすのか注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）