クリスタル・パレス鎌田大地が、約2か月の離脱となることが明らかになった

イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、約2か月の離脱となることが明らかになった。

鎌田は12月14日のマンチェスター・シティ戦の後半に負傷交代した。英公共放送「BBC」は、オリバー・グラスナー監督による鎌田の状態に関するコメントを報じている。

指揮官は「深刻なハムストリングの怪我で、少なくとも8週間から10週間は欠場するだろう」とコメント。「普通の筋肉系の負傷ではなく、着地と体勢に関して起こった出来事だった。全てが伸び切ってしまった状態で全体重が前に掛かってしまい、このようなことが起きてしまった」と、怪我の状況について明かしている。

そのうえでグラスナー監督は鎌田について「通常、彼は筋肉系の負傷をする選手ではない。だが、不幸なことだがこれもサッカーの一部なのだ」と話したという。

今季が契約の最終年となることで去就に関するニュースも出ていた鎌田だが、まずは負傷から万全な復帰を果たすことが期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）