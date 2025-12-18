中高生が地域の未来を提案！さいたま市教育委員会・教育と探求社「さいたまカップ2025」

教育と探求社とさいたま市教育委員会が共催する探究学習プログラム「さいたまエンジン」の成果発表イベント「さいたまカップ2025」の審査委員が決定。

地域経済、教育、メディア、スポーツなど各分野の第一線で活躍する多彩な顔ぶれが生徒たちの提案を受け止め、地域の未来を共に考えます。

さいたま市教育委員会・教育と探求社「さいたまカップ2025」

開催日時：2025年12月25日(木) 9:45〜15:15

会場：さいたま市立大宮国際中等教育学校

主催：さいたま市教育委員会／株式会社教育と探求社

参加対象：市内中学校7校・高校4校の代表チーム、参画企業14社

さいたま市の中高生が、地元企業と共に地域の未来を探究し、その成果を発表する「さいたまカップ2025」が開催されます。

本イベントは、探究学習プログラム「さいたまエンジン」の集大成。

今年は「ガチワン！〜ガチでONEさいたま！〜」をコンセプトに、生徒たちが企業担当者と本気で向き合い、磨き上げてきた企画を披露する場です。

単なる優劣を競うコンテストではなく、多様な価値観を認め合い、参加者全員が地域の新たな「可能性」を発見し合うことを目指しています。

さいたま市ゆかりの多彩な審査委員が集結

生徒たちの熱いプレゼンテーションを受け止める審査委員には、さいたま市にゆかりのある各界のプロフェッショナルが名を連ねました。

1stステージ審査委員には、埼玉大学教授の石阪督規氏や、漫画家・ラジオパーソナリティのあらい太朗氏、さいたまブロンコス代表の小竹克幸氏など、幅広い分野から選出。

グランプリ審査委員は、教育と探求社代表の宮地勘司氏、さいたま市教育長の竹居秀子氏らが務めます。

多様な視点が交わる審査体制のもと、生徒のアイデアが社会へと発信されます。

参加校と参画企業

参加校は、さいたま市立大宮国際中等教育学校をはじめとする市内の中学校・高校計11校。

参画企業には、ファインモータースクールを展開する臼田や、サイサン、マレリ、さいたまブロンコスなど、地域を支える14社が協力しています。

企業のリソースと生徒の柔軟な発想が掛け合わさり、どのような化学反応が生まれるのか注目です。

地域社会と教育現場が連携し、次世代の力を育む「さいたまエンジン」。

生徒たちの本気の探究が、さいたま市の未来に新たな風を吹き込みます。

「さいたまカップ2025」の紹介でした。

