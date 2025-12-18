白昼にデリヘル嬢を刺殺しながら“懲役6年”で出所した男がいた。暴力と性欲が直結した危険な性癖を抱えたまま社会に戻った彼は、わずか1年9カ月後、再び女性を襲う――。止められなかった凶行の全貌とは？ 平成26年・関西地方で起きた事件をお届け。なお登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）

写真はイメージ

女性殺害の男が「懲役6年」で済んだ理由

2005年、白昼に呼び出されたデリヘル嬢（当時21）が客の男に刺殺される事件があった。その客は当時54歳だった白木康司（63）。20年以上前にバツイチとなり、自宅でリフォーム業を営んでいた。

デリヘル嬢の遺体には果物ナイフで腹部を数回刺された痕跡があり、白木も自分の腹に果物ナイフを突き刺してケガをしていた。白木は10日ほど入院した後、殺人容疑で逮捕された。

だが、白木は「犯行時は多量に飲酒していて、断片的な記憶しかない」と言い張った。業を煮やした捜査員は殴る蹴るの暴行を加え、無理やり供述調書を作った。

その取り調べの直後、接見した弁護士が唇から血を流している白木を見て、暴行を確信。当時、弁護士会が利用を呼びかけていた「被疑者ノート」を差し入れ、取調官の言動を記録させた。

《髪を持って引きずられ、土下座の姿勢で靴で頭を10回、顔を1回蹴られ、唇が切れてはれた》

《あごを裏拳で10回殴られた。脱いだ靴で頭を5回殴られた》

弁護士は顔などを撮影した写真を添付し、被疑者ノートの証拠保全を裁判所に申請。裁判所は請求を認め、改めてケガの様子を撮影するなどの検証を行った。

検察側は「被告人が自分で机に顔を打ち付けた」と主張したが、裁判所は「暴行に関する被告人の供述は具体的で、ケガの箇所が被疑者ノートとも一致しており、信用性が高い」として、該当する日の供述調書2通は「任意性に疑問がある」として却下した。

また、白木の刑事責任能力についても「無抵抗の被害者を何度も刺した残忍な犯行だが、数日前から飲酒していた影響で犯行当時酩酊しており、心神耗弱状態だった」として、求刑15年に対して「懲役6年」という軽い判決を言い渡した。

出所した男の「特殊性癖」

捜査側のミスによる信じがたい黒星。結局、白木は未決拘留日数がその刑に算入され、4年ほどで刑務所から出てくることになった。

出所した白木は生活保護を受けるようになったが、1年半後にはアルコール依存症で入院。その頃からまた白木の特殊性癖である女性が切りつけられる映像をサイトで見るようになった。

白木は普段は不能だが、それを見たときだけは勃起できる。いわば暴力と性欲が直結しているタイプで、2005年の事件もEDを克服するためにデリヘル嬢を呼んだというものだった。

男が起こした「さらなる事件」

そんな恐ろしい性癖を持った男が短期間で野に放たれ、さらなる事件を起こしたのは出所してからわずか1年9カ月後のことだった。

その日も白木は女性が刃物で切りつけられるサイトを見て興奮状態となり、しかも酒を飲んでいてへべれけになっていた。事件前、500キロ以上も離れた都市にある便利屋に電話をかけて、「自分を採用してほしい」と頼んだり、見ず知らずの女性宅に電話をかけて、「あなたのことを心配しています」などと話したりしていた。

さらに事件直前、これまでほとんど付き合いのなかった隣人宅に上がり込み、「ネットで事業を起こすから一緒にやらないか？」と誘い、迷惑がられて帰ることになり、その揚げ句に金髪外国人専門のデリヘルに電話をかけたのだ。

派遣されることになったのは、コロンビア人のエイミーさん（38）。運転手が先に金を取りに行き、車の中で待っていると、白木が路上まで出てきて、エイミーさんの容姿をジロジロと品定めした。

「オッケー、カモン！」

一緒に部屋へ行く途中、止まっていたバイクを指さし、「このバイクをあげる」とキーを渡してきた。

「ノー、ノー、結構です」

「いいからあげるって」

「ノー、要らないです……」

この時点で「何か変な人だなァ……」というのは感じていたが、部屋に入ってからそれが確信に変わった。

「1万円でお腹を叩かせて」

白木に促されてこたつの座布団に座ると、白木も隣りに座ってきた。てっきり体でも触るのかと思いきや、開口一番、こんなことを言ってきた。

「オレは下半身のマッサージは要らない」

「えっ？」

「SMは好きか？」

「ノー、ノー、そういったサービスがいいなら、別の店でお願いします」

すると白木は1万円札をこたつの上に置き、「じゃあ、これで私をいじめてほしい」と言って自分の腹を見せた。そして、「このあたりを叩いて欲しい」とジェスチャーで説明。

「この1万円はあげるよ。1回叩いたら1000円、10回叩いたら1万円を追加料金として払う」

エイミーさんは戸惑いながらも、白木の腹を何度か叩いた。すると白木は「もっと強く叩いてほしい。もっともっと強く！」と興奮状態になり、「もうできません……」と言うと、また1万円札を差し出してきた。

「今度はあなたのお腹を叩かせてくれ」

「ノー！」

「私もあなたと同じように優しくゆっくり叩くから」

しぶしぶエイミーさんは了承したが、だんだん強く叩くようになり、その真剣なまなざしを見て怖くなり、「もうやめてください」と拒絶すると、「分かった。じゃあ、お腹を見せるだけでいいから」と“妥協”してきた。

〈《懲役は⋯》「もう死んじゃうわ」風俗嬢を果物ナイフでグサグサに⋯特殊すぎる性癖を抑えられなかった「63歳・元殺人犯の末路」（平成26年・大阪）〉へ続く

（諸岡 宏樹）