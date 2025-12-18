好景気は続いている。

日本女子プロ協会は15日、来季のトーナメント開催日程を発表。4月の「フジサンケイレディス」は消滅したが、新たに「台湾ホンハイレディース」が3月に開催されることになった。

賞金は「ワールドレディスチャンピオンシップ」や「アース・モンダミンカップ」など5大会が増額。37試合の賞金総額は約5億円増で史上最高の48億9550万円となる。

今季の国内女子ゴルフは36試合で4勝を挙げた佐久間朱莉が年間女王となり、稼ぎも約2億2700万円でトップだった。2位以下に1億円プレーヤーは6人いて、「2億円超1人、1億円超6人」というのは4年連続。賞金総額が5億円もアップし、来季は1億円プレーヤーがさらに増えるかもしれない。

「娘を女子プロにしたい」という親は多いが…

だが、賞金に関してもやっぱり「本場」には敵わない。

米女子ツアーは来季、今年より2試合減の33試合（非公式2試合含む）が組まれ、賞金総額は、こちらも史上最高の1億3200万ドル。日本円で約204億円。国内ツアーの4倍以上だ。

今年の全米女子オープンの優勝賞金は240万ドル（同約3億7200万円）。全米女子プロは180万ドル（同約2億7900万円）。日本女子オープン3000万円、日本女子プロ3600万円とは、まさにケタ違い。来季もメジャーの賞金総額は増えると見られている。

今年3勝で賞金トップのJ・ティティクンは757万8330ドル。これはツアー最終戦のV賞金400万ドル（同6億2000万円）が大きいとはいえ、1年で約11億7460万円稼げるのは夢がある。全英女子オープンなど2勝して賞金3位の山下美夢有は5億5000万円。シード落ちした渋野日向子でも賞金ランクは64位で約6888万円も稼いでいる。

「山下や岩井明愛・千怜の姉妹はルーキーでいきなり優勝したが、日本選手のレベルが上がっていることは間違いないし、女子プロは稼げる仕事と考える人は年々増えているようです。『娘を女子プロにしたい』と親から相談を受けるティーチングプロは多いし、今年のプロテストに合格した千田萌花のように、中学時代は実績がないのにプロコーチに手紙を書いたりして、自ら弟子入りする子もいる。ですが、女子プロになるのは狭き門です。昨年は695人が受けて合格者は26人。今年は756人で22人。東大の合格率だって15％ぐらいと聞きましたが、女子プロテストは2.91％の超難関。『トーナメント会場には札束が落ちている』という人もいますが、プロになるのは大変だし、なってからもレギュラーツアーに出るまでの競争は熾烈です」（ツアー関係者）

大金を稼げる夢舞台は遠いか。