簡単操作でコンパクト収納！アロン化成「ペットカートnicollka(ニコルカ)」

アロン化成が、ワンちゃんと飼い主のお出かけを快適にする「ペットカートnicollka(ニコルカ)」を2025年12月15日に発売。

折りたたみが簡単でコンパクトに収納できる利便性と、ペットがコット内で過ごしやすい快適機能が充実した新モデルが登場しました。

アロン化成「ペットカートnicollka(ニコルカ)」

発売日：2025年12月15日

価格：38,000円(税別)

カラー：全2種(サニーオレンジ、チャコールグレー)

サイズ(使用時)：幅50×奥行76.5×高さ102cm

サイズ(折りたたみ時)：幅50×奥行61.5×高さ25cm

重量：約6.3kg

耐荷重：12kg

アロン化成から、お出かけがワンちゃんにも飼い主にも笑顔の時間になることを目指したペットカート「nicollka(ニコルカ)」が登場。

省スペースでの保管が可能なコンパクト設計に加え、通気性の良さや目隠しカーテンなど、ペットの居心地を考えた機能が搭載されています。

走行時の衝撃を和らげるサスペンションも備え、安定した移動が可能です。

コンパクト収納と簡単操作

折りたたみ操作はワンアクションで完了し、開くときもロックを解除して引き上げるだけの簡単仕様。

折りたたみ時には自立するため、玄関での保管や車への積載時にも場所を取りません。

持ち運びに便利な持ち手も付いており、移動時の負担を軽減します。

ペットの快適性を高める充実の機能

コットと幌の両方にメッシュ窓を配置し、抜群の通気性を確保。

幌は前後どちらからでも180度開閉可能で、好きな角度をキープできます。

また、メッシュ窓の内側には目隠しカーテンがあり、必要に応じてペットの視界を遮ることで安心感を与えられます。

前後4輪全てにサスペンションを搭載し、振動の少ない快適な乗り心地を実現しました。

選べるカラーとメンテナンス性

カラーバリエーションは、明るい印象の「サニーオレンジ」と落ち着いた「チャコールグレー」の2色展開。

タイヤはワンタッチで交換可能なほか、幌やコット、収納バスケットなどの消耗部品も簡単に交換できるため、長く清潔に使用できます。

機能性と使いやすさを両立し、ペットとの外出をより楽しく快適にする「ペットカートnicollka」。

愛犬との時間を大切にする飼い主に寄り添うアイテムです。

アロン化成「ペットカートnicollka(ニコルカ)」の紹介でした。

