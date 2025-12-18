〈「1万円であなたのお腹を叩かせて」21歳の風俗嬢を刺殺したのに「懲役6年」⋯刑期を終えた63歳男が次に犯した『怖すぎる暴力事件』（平成26年・大阪）〉から続く

かつて女性を刺殺しながら“懲役6年”で出所した男は、危険な性癖とアルコール依存を抱えたまま社会に戻り、わずか1年9カ月後に再び凶行へ走った――。外国人女性を襲った犯行は、前回以上に異常で、残虐だった。なぜ男は止められなかったのか。裁判で明らかになった“元殺人犯の末路”を追う。なお登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）

写真はイメージ ©getty

「最後にお願いがあるんだ」

エイミーさんがパーカーをめくってお腹を見せると、「かわいい、かわいい」と連発。「最後にお願いがあるんだ」と言って立ち上がり、台所に移動した。

エイミーさんも立ち上がって、その様子を見ていると、白木が別人のような怖い顔つきになって戻ってきた。その手には何かが握られていて、それを後ろで隠していた。

（ナイフだ……!!）

そう思った瞬間、いきなり白木は腹に突き刺してきた。思わずエイミーさんはナイフをつかんだ。さらに白木は何度も刺そうとし、傷口から腸が飛び出しているのを見ると、「もっと見たい、もっと見たいー!!」と興奮状態になった。

「待って……、私が何か悪いことをしたのなら謝ります。お願い、許して……」

それでも白木は聞く耳を持たない。エイミーさんは片手で白木の手を押さえながら携帯電話を取り出し、「ポリス来てー、痛い！」と店の事務所に電話した。

その隙に白木は素早く近寄り、今度は心臓のあたりにナイフを突き刺した。

「やめて……、もう私、死んじゃうわ……」

血まみれになって脱出した被害者女性

エイミーさんは血まみれになりながらも、命からがら部屋を脱出した。そこへ運転手がすっ飛んできて、110番通報した。

「デリヘル嬢が客の男に胸と腹を刺された。すぐ来てください！」

まもなく警察が到着。白木は逃げることなく、部屋の中で待っていた。事情聴取に対し、次のように話した。

「彼女が果物ナイフでミカンの皮をむいていて、私の腹を突くようなそぶりを見せたから、刺されると思い、ナイフを取り上げて刺し返したんだ」

エイミーさんは全治1カ月の重傷。だが、白木はまたも殺意を否認し、「犯行時は多量の飲酒による心神喪失状態だった」として、無罪を主張した。

「覚えているのはデリヘル嬢を呼んだこと、彼女が部屋に来たこと、彼女が外国人だったこと、SMチックな遊びをしていたことだけです。彼女が『ミカンの皮をむいてあげる』と言いながら、ナイフを私に向けてきたので、恐怖心から刺してしまった。しかし、彼女が元気そうに外へ出て行ったことは覚えています」

これを聞いて、エイミーさんは激怒。当然ながら、デリヘルの仕事は2度とできなくなり、自国で治療したところ、保険がきかずに莫大な治療費がかかった。結局、日本に舞い戻り、別の仕事に就くことになった。

「誰もいない私の部屋に知らない男の人が入ってきて、襲ってくる悪夢が頭を離れない。日本の法律でずっと刑務所に閉じ込めてほしい。被告人は以前にも同じことをしているし、また同じことをするに決まっている。しかも、被告人にはお金がない。私に対する慰謝料が5万円なんてふざけている。国が代わって補償してほしい。国は被告人をよく調べず、自由の身にしてしまった。私にこういった被害を負わせた責任はこの国にもある」

白木がどういった成育歴をたどったかについても触れておく。

2歳のときに母親が亡くなり、父子家庭で育った。だが、父親はしつけと称して暴力を振るい、傘で叩いたり、窓から突き落としたりした。

6歳のときに父親が継母と再婚し、2年後に妹が生まれた。継母は妹ばかり可愛がり、白木に辛く当たっていた。父親の仕事の都合で住所を転々とし、親しく付き合う友達もいなかった。

高校卒業後は自衛官、検査技師などの仕事に就き、27歳のときには結婚して一男一女をもうけたが、すぐに離婚。この頃から酒に溺れるようになり、前回の事件を起こしたときはアルコール依存症と診断されていた。

懲役は⋯

だが、今回は被害者の証言で白木の供述はことごとく潰され、捜査側が取り調べで暴行した事実もなかったため、裁判所は「被告人の供述は自身に有利に働くものばかりであり、虚偽を述べている可能性がある。計画性までは認められないものの、アルコール依存症の治療も受けずに本件犯行に及んでおり、被告人が自身の性癖をコントロールする術を身に付けない限り、同種犯行に及ぶ危険性がある」として、求刑通り懲役13年を言い渡した。

（諸岡 宏樹）