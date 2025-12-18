ゲーム感覚で接客スキル向上！テックウェイ『hoteliyell』新機能「AI接客道場」

テックウェイが、運営する宿泊業界向けAI研修サービス『hoteliyell(ホテリエール)』において、対話型AIを活用した接客トレーニング機能「AI接客道場」を2025年12月18日(木)に追加。

スマートフォン一つでAIを相手にリアルな接客ロールプレイングが可能となり、現場に出る前の「実践力」を強化する新たな研修機能です。

テックウェイ『hoteliyell(ホテリエール)』新機能「AI接客道場」

機能追加日：2025年12月18日(木)

対象サービス：宿泊業界向けAI研修サービス『hoteliyell』

特徴：対話型AIによる接客ロールプレイング、リアルタイム評価

インバウンド需要の回復により深刻な人手不足が続く宿泊業界において、「新人教育の時間が取れない」「現場での失敗が許されない」という課題を解決するために開発された新機能。

メンタルをすり減らすことなく、ゲーム感覚で接客スキルを磨ける「失敗し放題の仮想空間」が提供されます。

既存の「2時間で基本を習得」するカリキュラムと組み合わせることで、短期間での即戦力化を実現します。

実践モード：VS AIゲスト

スタッフがAIのゲスト（宿泊客）に対応し、その会話内容をAIが瞬時に分析・評価するモード。

言葉遣い、クッション言葉の有無、提案力などが総合的に採点され、0点から100点のスコアとともにユニークな称号でフィードバックされます。

「支配人を呼んでくれ」と言われる0点の【炎上案件】から、「また泊まりに来ます」と言わせる100点の【接客の神】まで、辛口ながらも明確な評価基準でスキルアップを促します。

体験モード：AIコンシェルジュの「神対応」

「こんな時、どう返せばいいの？」という疑問に対し、AIが模範的な回答を実演するモード。

最高ランクの接客を体験し、そのフレーズや対応をそのまま現場で活かすことが可能です。

正解がわからない場面でも、AIのお手本を通じて具体的な対応策を学べます。

専門家の推奨と導入現場の声

本サービスは、東洋大学国際観光学部の徳江順一郎准教授からも、最小限の研修時間でスタッフを即戦力化できる有効なソリューションとして推奨されています。

また、先行導入している埼玉県「森林ホテル」では、スタッフが休憩時間に自主的にトレーニングを行うなど、モチベーション向上に貢献。

「また働きたい」理由が「もっとスコアを上げたい」に変わるなど、ゲーム感覚の研修が定着率向上にも寄与しています。

いつでも、どこでも、何度でもリアルな接客トレーニングができる『hoteliyell』の新機能。

宿泊業界の人材育成における新しいスタンダードとして、サービスの質と従業員満足度の両立を支援します。

株式会社テックウェイ『hoteliyell(ホテリエール)』新機能「AI接客道場」の紹介でした。

