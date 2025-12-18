レシート買取でポイント付与！MLA「オージー・ビーフ×レシチャレ」

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア(MLA)が、レシート買取りアプリ「レシチャレ」を活用した期間限定キャンペーンを2025年12月18日(木)より開始。

オーストラリア産牛肉(オージー・ビーフ)を購入し、レシートと商品を撮影して応募することで、100円相当のポイントが付与されます。

MLA「オージー・ビーフ×レシチャレ キャンペーン」

実施期間：2025年12月18日(木)〜2026年2月18日(水)

対象商品：オージー・ビーフ(税抜き500円以上)

特典：100円相当のレシチャレコイン

応募回数：お一人様1回まで

オージー・ビーフ、オージー・ラムの生産者団体であるMLAが、国内No.1のレシート買取りアプリ「レシチャレ」とコラボレーション。

家族や大切な人と過ごす機会が増える冬の食卓に向け、ヘルシーでおいしいオーストラリア産牛肉をお得に楽しめる企画です。

広大な自然の中で育まれたオージー・ビーフは、赤身が多くヘルシーな「グラスフェッドビーフ」や、ジューシーな「グレインフェッドビーフ」など、多様な味わいが魅力。

キャンペーン期間中に購入し、アプリ経由で応募することでポイント還元を受けられます。

対象商品とポイント獲得条件

対象となるのは、産地がオーストラリアであることが明記されている税抜き500円以上の牛肉です。

「オージー・ビーフ」「豪州産牛肉」「オーストラリア産牛肉」「タスマニアビーフ」などの表記が目印。

対象ロゴマークがない場合でも、オーストラリア産であれば対象商品として認められます。

なお、応募は一人1回限りで、期間中であっても規定数に達し次第終了となる場合があります。

簡単な応募ステップ

応募方法はシンプルで、「レシチャレ」アプリ内から対象商品の画像をタップし、レシートと商品を一緒に撮影してアップロードするだけです。

レシート写真の審査通過後、最長1週間以内に100円相当のレシチャレコインが付与されます。

「レシチャレ」は、移動やチラシ閲覧、レシート送信などで日常的にポイントが貯まるアプリ。

この機会にオージー・ビーフを食卓に取り入れ、お得にポイントを獲得できるキャンペーンです。

MLA「オージー・ビーフ×レシチャレ キャンペーン」の紹介でした。

