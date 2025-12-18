きょとんとした顔で飼い主を見つめるミヌエットのつなちゃん／みりん&amp;つなさん（@mirin_tsuna） 提供

　郵便受けの投函口から猫が顔を出す動画がInstagramに投稿され、「かわいすぎる笑」「どうやって入ったの？可愛い」と注目を集めている。投稿したのは、先住猫のみりんちゃんと2匹目に迎えたミヌエットのつなちゃんと暮らすみりん&つなさん（@mirin_tsuna）。この投稿には268.8万表示、21万いいねが集まり、多くの反響が寄せられた。思わず二度見したという瞬間について話を聞いた。

――つなちゃんが郵便受けから顔を出しているのを、どんな状況で見つけたのでしょうか。

「浴槽に湯を張ろうとして浴室に向かい、リビングに戻ったらつながおらず…慌てて探したところ郵便受けに入っているのを発見しました」（みりん&つなさん）

　短い時間での予想外の“移動”に驚いたという。

――つなちゃんを発見したとき、どのような気持ちになりましたか。

「まずは見つかったことにホッとしましたが、すぐに不思議な光景に笑ってしまいました。初めてのことだったので、衝撃を受けたことを覚えています」（みりん&つなさん）

　無事が確認できた安堵と、予想外の場所からの登場に思わず笑ってしまったと振り返る。

――なぜ郵便受けに入ってたのでしょうか？

「もともと狭いところに入るのが好きで、紙袋やダンボールなどにもよく入るので、落ち着く場所を探したのか…もしくは好奇心か、どちらかかと思います」（みりん&つなさん）

　普段から狭い空間を好む性格が、そのまま今回の行動につながったようだ。

――郵便受けの中での表情はどんな様子でしたか？

「当の本人はケロッとしており、特に焦った様子などもありませんでした。いつも通り、普通の顔だったのが逆に面白かったです」（みりん&つなさん）

　状況に動じない姿が“じわじわくる可愛さ”を引き立てていた。

――これまでにも、思わず驚いた行動はありましたか？

「子どものおもちゃ箱に入って寝ていたことがあり、それには驚きました。どこでも寝られる図太さを見せてくれた出来事でした！」（みりん&つなさん）

　新入りながら、大物ぶりを感じさせるエピソードだ。

　ちょこんと顔を出す姿に、多くの人が心をつかまれた今回の動画。今後も予想外の行動で周囲を和ませてくれそうだ。