いないと思ったら…消えた子猫を探していた飼い主さん、まさかの場所で発見「おとどけものですミャ」
郵便受けの投函口から猫が顔を出す動画がInstagramに投稿され、「かわいすぎる笑」「どうやって入ったの？可愛い」と注目を集めている。投稿したのは、先住猫のみりんちゃんと2匹目に迎えたミヌエットのつなちゃんと暮らすみりん&つなさん（@mirin_tsuna）。この投稿には268.8万表示、21万いいねが集まり、多くの反響が寄せられた。思わず二度見したという瞬間について話を聞いた。
【別カット】これだからネコは…呑気に爆睡する”つな”ちゃん
――つなちゃんが郵便受けから顔を出しているのを、どんな状況で見つけたのでしょうか。
「浴槽に湯を張ろうとして浴室に向かい、リビングに戻ったらつながおらず…慌てて探したところ郵便受けに入っているのを発見しました」（みりん&つなさん）
短い時間での予想外の“移動”に驚いたという。
――つなちゃんを発見したとき、どのような気持ちになりましたか。
「まずは見つかったことにホッとしましたが、すぐに不思議な光景に笑ってしまいました。初めてのことだったので、衝撃を受けたことを覚えています」（みりん&つなさん）
無事が確認できた安堵と、予想外の場所からの登場に思わず笑ってしまったと振り返る。
――なぜ郵便受けに入ってたのでしょうか？
「もともと狭いところに入るのが好きで、紙袋やダンボールなどにもよく入るので、落ち着く場所を探したのか…もしくは好奇心か、どちらかかと思います」（みりん&つなさん）
普段から狭い空間を好む性格が、そのまま今回の行動につながったようだ。
――郵便受けの中での表情はどんな様子でしたか？
「当の本人はケロッとしており、特に焦った様子などもありませんでした。いつも通り、普通の顔だったのが逆に面白かったです」（みりん&つなさん）
状況に動じない姿が“じわじわくる可愛さ”を引き立てていた。
――これまでにも、思わず驚いた行動はありましたか？
「子どものおもちゃ箱に入って寝ていたことがあり、それには驚きました。どこでも寝られる図太さを見せてくれた出来事でした！」（みりん&つなさん）
新入りながら、大物ぶりを感じさせるエピソードだ。
ちょこんと顔を出す姿に、多くの人が心をつかまれた今回の動画。今後も予想外の行動で周囲を和ませてくれそうだ。
