タレントのベッキー（41）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。共演した人気お笑い芸人を絶賛する場面があった。

この日はお笑いコンビ「オズワルド」とトークを展開。かつて共演経験のある伊藤俊介についてベッキーは「伊藤さん凄いですよ。こんな天才いるんだっていうぐらい。マジで、この人の手にかかれば絶対面白くなる」と絶賛した。

伊藤は「やめてくださいベッキーさん。ここじゃなくて、もっと大きい番組で言ってください」と冗談めかして話して笑わせた。

ベッキーは「だって大変なんですよ。キャバ嬢の番組やった時」と本物のキャバクラ嬢が出演した番組を回顧。「今はキャストさんって言ったりしますけど、一応生徒っていう設定で、伊藤さんと私が学校の先生で、いろいろエピソードトークとかを聞いたりするんですけど」と続けた。

「もうね、大変なんですよね。猛獣たち」と言い、伊藤も「平気で酒飲んでくるやつとかもいるからね」と苦笑いした。

収録は大変だったというがベッキーは「伊藤さんのボキャブラリーとさばき方が凄すぎて、マジで毎回心にメモしてる。こんなMC術あるんだ！みたいに」「だって絶対面白くなるんだもん」と再度明言。

伊藤は「本当にさ、死ぬほど芸人と仕事をしてきた人に言われるのめちゃくちゃうれしいよ」と喜んだ。「全員とやってるでしょ、仕事」と話すと、ベッキーは「ほぼやってんじゃないですか」と平然と話した。