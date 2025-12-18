【福袋2026】銀だこ、3種の福袋登場 引換券＆クーポンで“ぜったいお得”
築地銀だこは、2026年1月1日元旦 (一部店舗では先行販売開始) より、全国の築地銀だこ店舗および近隣特設会場（一部店舗を除く）にて、『ぜったいお得な!! 福袋』を数量限定で発売する。
【写真】お得すぎ…銀だこ食べ放題メニュー
今年も、税込1200円／3600円／6000円（全て税込）の3種類を発売。「たこ焼1舟引換券（8個入り）」や、銀だこ特製の「たこめしの素」、毎月使える「100円引き（税込価格より）クーポン券」に加え、福袋限定の “スタンプ” が捺印された「銀だこスタンプカード」まで入った、お得な内容となっている。
■商品詳細
『ぜったいお得な!! 福袋』1200円
内容：「たこ焼1舟引換券（8個入り）2枚」、銀だこ特製の「たこめしの素」、毎月使える 「100円引き（税込価格より）クーポン券」、福袋限定「銀だこスタンプカード スタンプ1個捺印」
『とにかくお得な!! 福袋』3600円
内容：「たこ焼1舟引換券（8個入り）7枚」、銀だこ特製の「たこめしの素」、毎月使える 「100円引き（税込価格より）クーポン券」、福袋限定「銀だこスタンプカード スタンプ3個捺印」
『いちばんお得な!! 福袋』6000円
内容：「たこ焼1舟引換券（8個入り）12枚」、銀だこ特製の「たこめしの素」、毎月使える「100円引き（税込価格より）クーポン券」、福袋限定「銀だこスタンプカード スタンプ5個捺印」
