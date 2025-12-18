「ごみ清掃芸人」を自称するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



滝沢秀一さんは、「香水や芳香剤の中身が残っている時は、いらない布等に染み込ませて可燃ごみ」「容器は不燃ごみ（地域によってはびん資源の所もあり）で出していただけると嬉しいです。」と投稿。





続けて、「年末になると大掃除の時期になるので、液体が入ったまま捨てられることが多いので知ってくれると嬉しいです。」と、清掃現場の実情を交えて呼びかけました。





滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

