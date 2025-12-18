12月17日、板野友美がInstagramを更新した。

【写真】「たまりません」とファン悶絶のウインクSHOTなども公開

板野は、自身のInstagramアカウントにて、「ShokzのクリスマスPOP-UP 『Hear Wear』に行ってきました」と報告すると、「前から気になっていたイヤーカフ型イヤホンOpenDots ONE」「私は耳の穴が小さいからこのタイプだと外れなくて嬉しい」などとアイテムをPRした。

同時に、耳にイヤーカフ型イヤホンをつけ、ほっそりとした腕が際立つノースリーブのワンピースを着用した写真や、キュートなウインクショットなどを公開。

この投稿に対して、ファンからは、「めっちゃ可愛い」「エレガントで素敵！」「お綺麗です」「可愛くて美人さん」「ウインクがたまりません」などの反響があった。

かつてAKB48の1期生メンバーとして活躍し、現在は芸能活動やブランドのディレクターを務めるなど、活躍の幅を広げている板野。12月22日には、自身と同じく元AKB48の前田敦子との初のディナーライブ『敦友20年目もやっぱり一緒 Atsuko Maeda ＆ Tomomi Itano Christmas Premium Night』をホテルニューオータニ（東京）にて開催予定だ。

画像出典：板野友美オフィシャルInstagramより