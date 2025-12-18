ご当地グルメが集結！　「東京駅一番街」の肉グルメランキング､ベスト5から第2位を先行紹介

年末年始には、帰省や旅行などで多くの人が訪れる東京駅。月刊情報誌『おとなの週末』では、毎年1月号に「東京駅」を大特集しています。2026年1月号（2025年12月15日発売）は、編集部が厳選した東京駅のグルメランキングを発表！ 和洋中が揃う「東京駅一番街」。その中でも”肉”がおいしいお店をピックアップした「東京駅一番街ベスト5」から第2位をご紹介します。ランキングの全貌はぜひ本誌をご覧ください。

【2位】明太子と牛もつの禁断の組み合わせに溺れる『博多かねふく ふく竹』＠東京駅一番街

老舗の明太子専門店『博多かねふく』の直営店。たっぷりの牛もつの上にこれでもか！と明太子を乗せてぐつぐつしたら、その相性に感激です。他にも、「明太子御膳」や「明太子の天ぷら」など、逸品が勢ぞろい。

『博多かねふく ふく竹』 かねふく明太もつ鍋 1人前2500円（写真は2人前・注文は2人前から）

［店名］『博多かねふく ふく竹』

［住所］東京駅一番街 にっぽん、グルメ街道

［電話］03-6268-0311

［営業時間］10〜22時（21時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩2分

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」 2025年12月15日発売

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】ぷちぷち食感 明太子の天ぷらが絶品！（3枚）