好き＆行ってみたい「北海道の絶景スポット」ランキング！ 2位「知床五湖」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
思わず写真を撮りたくなるような景色や、見た瞬間に気分が高まるような場所に出会うと、そこへ足を運んでみたくなりますよね。季節ごとにさまざまな表情を見せる絶景は、見る人の心を軽やかにしてくれるもの。そんな“行ってみたい”と感じる魅力あふれるスポットは、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「北海道の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「世界遺産の大自然の絶景を眺めてみたいから」（40代男性／神奈川県）、「知床五湖は世界自然遺産に登録されている知床半島の代表的な絶景スポットで、湖面に映る知床連山の姿はまさに自然の芸術です。四季折々で景色が変わり、春の新緑、夏の青空、秋の紅葉、冬の雪景色と、訪れるたびに違った美しさを楽しめます。遊歩道も整備されていて散策しやすく、自然と一体になれる感覚が魅力です」（40代男性／北海道）、「北海道在住で選択した場所を訪れたが、北海道の雄大さ自然の豊かさや生命力を感じる場所で魅力的だったから」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「面に広がる紫の絨毯のような景色を見てみたいから」（50代男性／大阪府）、「ラベンダーの彩り豊かに染まった絶景を味わいたいから」（20代男性／埼玉県）、「一面に広がる紫の絨毯と甘い香りに包まれながら、心をゆったり整えたい。北海道の涼しい空気と絶景を全身で感じたい」（30代男性／高知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：知床五湖（斜里郡斜里町）／58票世界自然遺産である知床半島の原生林に点在する5つの神秘的な湖。知床連山を水面に映し出す景観が美しく、手付かずの自然が残されています。遊歩道や高架木道が整備されており、ヒグマなどの野生動物に配慮しつつ、安全に散策を楽しめます。
1位：富良野のラベンダー畑（富良野市・中富良野町・上富良野町）／93票富良野盆地を中心に広がる、夏の北海道を代表する風景です。特に7月中旬から下旬にかけて、紫色のラベンダーが一面に咲き誇り、甘い香りが漂います。広大な大地と雄大な十勝岳連峰を背景にしたコントラストは、まさに絶景。多くの観光客がその色彩美と独特の雰囲気に魅了されます。
