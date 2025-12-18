好き&行ってみたい「三重県のパワースポット」ランキング！ 2位「熊野古道」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年の瀬を迎え、来たる新しい年に向けて気持ちを新たにしたいと考える方も多いでしょう。冷たい冬の空気の中、心身ともにエネルギーをチャージできる場所への関心が高まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「好きなパワースポットに関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「三重県のパワースポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「みちひらきの神様。子供達が将来なにか新しく物事を始めるときに一緒にパワーをいただきに行きたいと思う神社」（30代女性／兵庫県）、「静かな山道に見えるが神秘的であれはもう神の聖域です。生きている間に一度は訪れてみたいです」（40代女性／大阪府）、「世界遺産ということもあり、昔の人々が歩いていた神秘的で自然豊かな古道を自分も歩いてみたいと思うため」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「天皇家も参拝する伊勢神宮。パワーのかたまりのような気がします」（60代男性／新潟県）、「日本の神社の中心ともいえる特別な存在で、一生に一度は行きたいと多くの人が口にする強い魅力がある場所だから」（20代女性／長崎県）、「訪れた際に感じた厳かな空気と心が澄むような雰囲気が忘れられず、改めて足を運びたいと思っております。自然と神聖さが調和した空間をもう一度ゆっくり味わいたいです」（30代女性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：熊野古道／27票「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されている熊野古道は、熊野三山へと通じる参詣道です。三重県内には、伊勢路と呼ばれるルートがあり、伊勢神宮と熊野三山を結ぶ信仰の道として、古来より多くの人々が歩きました。深い山々を越え、美しい石畳や杉林の中を歩く道は、自然のエネルギーを感じられる場所として知られています。厳かで神秘的な雰囲気を醸し出しており、歩くこと自体が心身を清める修行とされています。
1位：伊勢神宮／185票伊勢市にある伊勢神宮は、「お伊勢さん」として親しまれ、日本で最も格式高い神社の1つです。皇室の祖神である天照大御神をまつる内宮と、豊受大御神をまつる外宮を中心とした125の宮社から成り立っています。広大な敷地は豊かな自然に囲まれ、訪れる人々に強い安らぎと活力を与えます。20年に一度、社殿を新しくする式年遷宮が行われ、常に瑞々しい状態で神様をお迎えしています。
