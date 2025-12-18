女子ゴルフ表彰式の一番人気⁉ 今季初優勝30歳にツアー仲間から「たまりません」「ビジュ良すぎです」「はい可愛い!!」の声
「JLPGAアワード2025」でのドレスアップ姿が話題の金澤志奈(C)Getty Images
女子ゴルフの金澤志奈が、12月18日までに自身のインスタグラムを更新。16日に東京都内で開催された年間表彰式「JLPGAアワード2025」に出席したことを明かした。
金澤は「JLPGA AWARDS 2025」と記し、まずは近年のオフはトレーニングをともにする“師匠”の申ジエとの2ショットを投稿。直後のポストで、黒のハートマーク1つを添え、全身や耳元の写真などを公開した。
身につけたのは、アシンメトリーなワンショルダーのトップスと、ワイドパンツを合わせた黒のセットアップ。肩から斜めに流れ落ちるドレープが美しく、シンプルながらも立体的なシルエットが際立つ。
髪はすっきりまとめ、首元をきれいに見せるスタイル。そして、アクセントとなっているのがロングイヤリングだ。耳のカーブに寄り添うようにストーンが連なり、黒のコーディネートに華やかさを加えている。
会場内でも一際の存在感を放ったであろう金澤の投稿に対しては、ファンだけでなく、ツアー仲間からも続々とコメントが届いている。「はい可愛い!!」（大西葵）「きれいすぎる。たまりません」（後藤未有）「めっちゃかわいいです」（藤田かれん）「ビジュ良すぎです」（新海美優）といった称賛の声が寄せられた。
茨城県出身の金澤は、9月の国内メジャー「ソニー日本女子プロ選手権」でプレーオフの末に、念願のツアー初優勝。プロ9年目、30歳にしての栄冠だった。
