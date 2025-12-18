¡Ö¿´¤µ¤ó¼»ÅÊ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×ËâºÀÅÍ¡¢ÈþÃËÈþ½÷¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×
¸µK-1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï12·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÈþÃËÈþ½÷¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËâºÀÅÍ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKID¤µ¤ó¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¿´¤µ¤ó¼»ÅÊ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤Ê¤¼¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¡©¤â¤·¤«¤·¤Æ¹Ä¼£¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¡ª¡×ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï±ê¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#ËâºÀÅÍ¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿»³ËÜ¡ÈKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó¤È·ëº§¤·Î¥º§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎMALIA.¤µ¤ó¤ÈÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¹Ä¼£Áª¼ê¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤ÇËºÇ¯²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¡£
¡ÖTEAMONE gym¤ÎÁª¼êÃ£¤òÏ¢¤ì¤ÆÂçËºÇ¯²ñ¡×¹Ä¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Æü¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡ÖTEAMONE gym¤ÎÁª¼êÃ£¤òÏ¢¤ì¤ÆÂçËºÇ¯²ñ¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¤ÈÁû¤²¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
