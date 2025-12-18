エディオンは、12月18日から、同社のプライベートブランド「e angle」において、エアリフレッシャー「ANGV−MSF10−A」の販売を開始する。エディオン全店と、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱う。

エアリフレッシャー「ANGV−MSF10−A」は、ふくらはぎや足、手・腕に巻くだけで、心地よい加圧によって手軽にリフレッシュすることができる商品（手首やひじ、ひざには使用できない）。最大100kPaの強力なポンプ圧を搭載し、弱・中・強の3段階の調整がワンボタンでできるシンプルな操作性が特徴となっている。



「ANGV−MSF10−A」（ネイビー／グレー）

充電式のコードレスタイプなので、テレビを見ながら・家事をしながらなど、シーンを選ばず使える。コンパクトに収納できるので、自宅でのリラックスタイムはもちろん、オフィスや出張先でも手軽に使える。

ラインアップとして、好みに合わせて選べるネイビーとグレーの2カラーを展開する。

［小売価格］5480円（税込）

［発売日］12月18日（木）

エディオン＝https://www.edion.co.jp