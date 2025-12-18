ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、12月26日から、本格的な抹茶と紅白のトッピングで新年気分を盛り上げるデザートティー「もちmochi抹茶」を期間限定で販売する。

来年の幕開けを彩るゴンチャの新作は、国産の抹茶を100％使った新年にふさわしい「もちmochi抹茶」。

コクと旨み、香りを最大限に引き出した抹茶ミルクティーに、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームをトッピングした。ラインアップは、本格抹茶をデザート感覚で楽しめるアイスと、おもちパールがとろけるような食感のホットを用意。ほんのりピンク色に仕上げたおもちパールとフワフワの白いミルクフォーム、鮮やかな緑色の抹茶ミルクティーが織り成す、縁起の良い3色の組み合わせが、見た目にも新年にぴったりなドリンクに仕上がっている。

さらに、今年は初茶と合わせて抹茶フィナンシェも登場。じゅわっと広がる抹茶の旨味とあずきのやさしい甘みがティータイムに安らぎのひとときをもたらす。ぜひ「もちmochi抹茶」とセットでお得に楽しんでほしい考え。

ゴンチャの初茶とともに新年をお祝いして、素敵な一年の始まりを迎えてみては。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届ける。

こだわりポイントは、ほんのり甘く、パールの形をしたおもちとのこと。紅白のドリンクになるよう、ピンク色に仕上げました。やわらかくもちもちの食感が、HOTではよりとろけるようなやわらかさになっている。コクと旨み、香りを最大限引き出した、100％国産の抹茶を使用。本格的で奥深い風味の抹茶に、おもちパールとミルクフォームが重なり合う、クリーミーなデザートのような味わいとなっている。



「もち mochi 抹茶 ミルクティー」

「もち mochi 抹茶 ミルクティー」は、コクと旨み、香りを最大限引き出した抹茶に、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームを合わせた。紅白の色合いが新年らしいミルクティー。本格的な抹茶をデザート感覚で楽しんでほしいという。



「もち mochi 抹茶 ほっとミルクティー」

「もち mochi 抹茶 ほっとミルクティー」は、奥深い味わいの抹茶に、ミルクフォームと「おもちパール」を合わせたホットミルクティー。やわらかくもちもちの「おもちパール」は、温かさでとろけるような食感になっている。コクと旨みが際立つ1杯だという。



「おもちパール」

「おもちパール」は、ほんのり甘く、もちもち。淡いピンク色の見た目も華やかだとか。ホットのドリンクにトッピングすると、よりとろけるような食感が楽しめる。「黒糖ブラックジェラッティー」や「焙じ茶 ミルクティー（HOT）＋ミルクフォームトッピング」に合わせるのがおすすめとのこと。



「抹茶フィナンシェ」

「抹茶フィナンシェ」は、ひとくちごとに抹茶の豊かなコクと旨みがじゅわっと広がる、しっとり食感のフィナンシェ。抹茶ならではの奥深い風味とふくよかな香りに、ふっくら炊いたあずきがやさしい甘さを添える、上品で調和のとれた味わいとなっている。

［小売価格］

もち mochi 抹茶 ミルクティー（ICED／M）：670円

もち mochi 抹茶 ほっとミルクティー（HOT/S）：670円

おもちパール：90円

抹茶フィナンシェ：220円

※「もち mochi 抹茶」と抹茶フィナンシェを一緒に購入すると20円引き

（すべて税込）

［発売日］12月26日（金）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp