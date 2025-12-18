2024年に川粼麻世さんと結婚した、料理研究家の川粼花音さん。最初は麻世さんに対してあまりいい印象を持っていなかった花音さんですが、ある出来事がきっかけで印象がガラッと変わります。

【写真】「警戒するのも納得？」笑顔がかわいすぎる当時の花音さん（7枚目/全21枚）

テレビの「川粼麻世」にいい印象はなかった

花音さん主催のお料理教室にて

── 川粼花音さんは川粼麻世さんと2024年にご結婚されました。出会いのきっかけを教えてください。

川粼さん：知り合い繋がりですね。私は母と一緒に飲食店を経営しているのですが、そこに来るお客さまが夫の知り合いでした。もう10年ほど前のことです。あるとき、夫の出演している舞台が近くでやっているので一緒に見に行かないかとその方からお誘いいただいて。実をいうと私はこのとき、夫のことはあまり知りませんでした。

ただ、舞台の主演だったGACKTさんと夫が、東日本大震災のボランティア活動に参加していたことは知っていて。私の母が宮城出身だったので、ボランティアをしてくれたことへのお礼を伝えたいと思ったのと、GACKTさんのファンだったので舞台を見に行くことにしたんです。

── そこで初めて麻世さんにお会いされたんですね。

川粼さん：共通の知り合いを通じて夫の楽屋に挨拶に行くことができ、ボランティアのお礼を伝えました。それからも知り合いのお誘いで何回か舞台を見に行くようになり、その流れで、舞台後の食事会に参加したりするようになりましたが、当時はワイドショーに出ている夫の印象が強く、あまりいいイメージはなかったですね。食事会で同じ場にいてもある程度の距離を置いていました。

そんななか、ちょっとした事件があって。いつものようにみんなで食事会をしていたとき、たまたま店の前を通った高齢の方が転んでしまったんです。食事会に参加している友人も店の方も「大丈夫かな」と見ているだけだったのですが、夫は席をすぐに立ってその方を助けに行ったんです。そういう行動ってなかなかとっさにできることでないと思うんです。その姿を見て、「もしかしたらこの人はすごく誠実で優しい人なのかもしれない」と思いました。

「絶対、ハニートラップ」と断られ続けるも

麻世さんと出会ったころ

── それは素敵なエピソードですね。

川粼さん：もともとのイメージがよくなかったので、ギャップがすごいですよね。それからちょっと気になりだして、食事会で彼を観察するように…。後輩などの相談に一生懸命のっている姿を見て、最初と印象が大きく変わっていきました。

「ぜひもっと話してみたい」と思うようになり、ふたりで食事に行かないかと私のほうからお誘いしたんです。私としては絶対にOKをもらえるだろうと思っていたのに、まさかのお断りをされて。何回誘っても「ふたりはちょっと…」とはぐらかされ、気づけば5年くらい、そのようなやりとりをしていました。個人的に連絡を取ることもなく、会うときは友人も含めて大人数でというような状態がずっと続きました。

── 5年ですか！

川粼さん：あまりに断られるので、私も「絶対にOKさせてやる」とちょっと意地になっていた部分があると思います（笑）。ただ、あとから聞いた話によるとその時期、夫はハニートラップを仕掛けられることが多かったそうです。そんな状況のなか、私があまりにもふたりで食事に行きたいと言うので「これは絶対ハニートラップだ」と思ったようで、警戒してのらりくらりと断わり続けていたみたいです。

── 麻世さんはさぞかし警戒していたんでしょうね。そこから、おふたりの距離が縮まるきっかけがなにかあったのでしょうか？

川粼さん：裁判資料の読み込みをお手伝いしたことです。夫はそのころ裁判中で、舞台の仕事をしながら、裁判のための大量の資料の読みこみをせねばならなかったのですが、時間をつくることが大変だったようで。もちろん弁護士の方も、夫がすべき必要な作業は伝えてくれるのですが、裁判資料は辞書くらいの厚さがあって。そこから必要な情報を探して確認するのが本当に大変だったので、私もお手伝いとして、要点をピックアップしたり要約したりして夫に伝えることになりました。

── それで連絡を取るようになったんですね。

川粼さん：さすがに大人数の食事会でするような話ではなかったので、それを機にふたりで会う機会が増えましたね。さすがに夫も「これはハニートラップではない」とわかったようで、ようやく信じてもらえました（笑）。私の方もやりとりしていくなかで、まじめで誠実な人ということがよりいっそうわかりました。

さらに、ちょうどそのころ、夫が機能性発声障害という病気を患って。声が出なくなるなど仕事にも影響が出ていたので、ガス抜きできるように悩みを聞いてあげるようにしていました。そのうち次第に、距離が縮まっていきました。機能性発声障害はだいぶよくなりましたが、今も残っています。たまに不調がありますが、上手につき合っています。

裁判が終わり、その後、2024年に結婚することになった花音さんと麻世さん。「40歳までには結婚したい」とずっと伝えていた花音さん。プロポーズは40歳の誕生日に花音さんの母や友人の前で突然行われたそう。事前に聞いていなかった花音さんは驚いたそうですが、周りの人たちがとても祝福してくれて、結婚式も温かなものになったそうです。

取材・文／酒井明子 写真提供／川粼花音