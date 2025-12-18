料理研究家の川粼花音さんは、2024年に川粼麻世さんと結婚しました。母親には最初は反対されたそうですが、麻世さんの人柄を知るうちに、母親も徐々に応援してくれるように。両家にとって思い出に残る結婚式を挙げることができたそうです。

【写真】「本当に21歳差？」弾ける笑顔の年の差夫婦の日常（6枚目/全21枚）

「幸せにしてほしい」ではなく「幸せにしてあげたい」

かつて芸能活動をしていたことも

── 麻世さんと初めて出会ったのは、今から10年ほど前だったそうですね。結婚されるまではどのような経緯だったのでしょうか？

川粼さん：夫と出会ったのは共通の知り合いを通じて、10年ほど前に私が夫の舞台を観に行ったことがきっかけでした。最初はみんなで食事に行く関係でしたが、その後はお手伝いなどをするようになり、徐々に距離が縮まっていきました。

私はもともと、40歳までに結婚をしなければ、相手が誰であってもその先は結婚しないと決めていました。ずっとそれを宣言していたので、夫としてはそれを意識してくれていたようです。

40歳の誕生日は私と夫、私の母、私の友人で食事をしていたのですが、その席で夫が急に「花音さんと結婚します」と宣言して。事前にプロポーズもなかったので、すごく驚きましたね。返事をする間もなく周りが「おめでとう」と喜んでいたので、そのまま入籍する流れとなりました。

── 花音さんが麻世さんと結婚したいと思った決め手はなんだったのでしょうか？

川粼さん：私が作ったおみそ汁を飲んで、泣いたことでしょうか。家庭的な幸せに憧れがあったようで、当たり前のことを喜んでくれる姿を見て、幸せにしてほしいではなく、私がこの人を幸せにしてあげたいと思いました。

── おつき合い当初はお母さんが反対されていたそうですね。

川粼さん：夫と出会ったころの私と同じで、母の夫への印象は「ワイドショーに出てくる騒ぎをよく起こす人」でした。そのため、「あんな男はやめておけ、遊ばれているだけだ」と初めは批判的でした。私は母と飲食店を経営しているのですが、そのお店に夫が来るようになり…。母と接するなかで母も夫のよさに徐々に気づき始めていった感じです。母が買い物をするときに車を出してくれたり、掃除を手伝ってくれたりするうちに、母の誤解は解けていきました。

私と夫は21歳の差があるため、夫は母とのほうが年齢が近いんです。なので、今では夫と母が話していると、私そっちのけで盛り上がっていますよ。私としては、ふたりが仲よくしている姿を見るのがとてもうれしいですね。

大切なのは対話で状況を知っておくこと

年齢差を感じさせないお似合いのふたり

── 2025年には結婚式を挙げられました。思い出に残るエピソードがあれば教えてください。

川粼さん：明治記念館で結婚式をしましたが、プランナーなどは入れずに、私たちと友人たちで考えたアットホームな式と披露宴にしました。というのも、夫の母はもう90歳で、京都から東京にわざわざ来てもらうので、家族で過ごす時間が多くとれる、思い出に残る結婚式にしたいなと。それで披露宴の台本も夫が書いて、写真も友人にお願いするなど、温かみのあるものにしたんです。

夫のお母さんのメイクは舞台でメイクをするのが慣れている夫が担当し、ネイルは私が施しました。夫は結婚式では泣いていたし、私の家族もすごく喜んでくれて、素敵な時間になったと思います。

── 結婚生活がスタートして、21歳の歳の差を感じることはありますか？

川粼さん：そこまで歳の差を感じることはないのですが、私が怒っても反論してこないところが、やっぱり年上の余裕なのかなと思うことはあります。ケンカをしても次の日に引きずるようなことはないですね。

ただ、夫は最近、体力が少し落ちて疲れやすくなった気がしていて。その辺りは少し歳の差を感じます。以前にストレスから機能性発声障害になったのですが、それは今も完治していません。調子が悪いときはいまだに声が出ないときもあるので、今後もうまく共存していく必要があります。前よりは外的ストレスを真正面から受け止めず、気持ちの切り替えができるようになってきたので、今後も寄り添ってサポートし続けられればと思っています。

── 今後、ふたりでやってみたいことはありますか？

川粼さん：実はふたりとも釣りが好きで、夫が小型船舶免許を去年取りました。なので、一緒に船で釣りに行って、釣った魚を私がさばいて、お寿司を握るのが得意な夫にぜひお寿司を握ってもらって、ふたりで食べたいです。

── すごく仲のいいおふたりなんですね。

川粼さん：ふたりの間で対話することを、すごく大切にしています。状況がわからないと、困ったことがあってもお互い助けてあげることはできません。コミュニケーションが減ると、相手に無関心にもなっていくので。なので、起きている間はずっと話をして、マメにいろいろなことを報告するようにしています。

…

いまでは落ち着いた生活を楽しんでいる花音さんですが、これまでにお父さま、叔母さまの友人、叔母さまの3人の介護を経験してきました。叔母さまの介護のときは麻世さんもサポートをしてくれて、非常に心強かったそう。お父さまの介護では後悔もあったそうですが、その経験から叔母さまに対しては後悔のない介護ができたそうです。

取材・文／酒井明子 写真提供／川粼花音