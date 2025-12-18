『ボイプラ2』発のALPHA DRIVE ONE、世界中のファンとつながる歴代級デビューショー開催決定！

超大型K-POP新人ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、歴代級のグローバルデビューショーを通じて、世界に向け華々しい第一歩を踏み出す。

【写真】ALPHA DRIVE ONE、各メンバーの個性と魅力解説

ALPHA DRIVE ONEは、1月12日、MnetおよびM2のYouTubeチャンネル、さらにグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にて同時放送される『ALPHA DRIVE ONE デビューショー［THE FIRST ALARM］』を通じ、世界中のファンと対面する。

今回のデビューショーでは、同日発売されるデビューアルバムであり、1stミニアルバムとなる『EUPHORIA』のタイトル曲および収録曲のステージが初公開される予定だ。

（画像＝Mnet M2）

正式な初デビューステージとなるだけに、グローバルK-POPファンの視線を釘付けにするレジェンド級のパフォーマンスが期待されている。さらに、超大型新人としての存在感を強く印象づけ、8人が一つのチームとして本格的なスタートを切る場となりそうだ。

一方、ALPHA DRIVE ONEの1stミニアルバム『EUPHORIA』は、それぞれの方法で夢に向かって歩んできた8人のメンバーの旅路が、一つのチームとして完成する瞬間を描いた作品だ。長い準備期間を経て迎えた始まりの感情と、胸いっぱいに広がる高揚感（EUPHORIA）を、ALPHA DRIVE ONEならではのエネルギーとストーリーで表現している。

ALPHA DRIVE ONEは、7月から9月にかけて放送されたMnetのサバイバル番組『BOYS II PLANET』を通じて結成された8人組グループ。グループ名には、最高を目指す目標（ALPHA）、情熱と推進力（DRIVE）、そして一つのチーム（ONE）という意味が込められており、ステージを通じて「K-POPカタルシス」を届けるという強い意志が表れている。

なお、『ALPHA DRIVE ONE デビューショー［THE FIRST ALARM］』は、2026年1月12日、Mnet、M2に加え、Mnet Plusを通じてグローバル同時放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日に正式デビュー予定。