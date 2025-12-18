【NHK紅白歌合戦】朝ドラ「あんぱん」特別編＆スペシャルステージ放送決定 今田美桜ら出演
【モデルプレス＝2025/12/18】「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）にて、連続テレビ小説「あんぱん」のショートドラマ「紅白特別編」（作：中園ミホ）と、ドラマの出演者による歌のスペシャルステージが放送されることが決定した。
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧
「あんぱん」は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語。今回の「紅白特別編」では、いったいどんな物語が描かれるのか。さらに、「あんぱん」ゆかりの豪華キャストたちが、紅白のステージに集結。主人公・のぶを演じ、司会を務める今田美桜と共に一夜限りのパフォーマンスを披露する。
なお、「あんぱん」ステージには今田のほか、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子らの出演を予定している。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「あんぱん」紅白でスペシャルステージ決定
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
