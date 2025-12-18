“元カノ回避？”の声も…俳優リュ・ジュンヨル、ドラマ『応答せよ1988』10周年記念番組一部不参加の理由が判明

俳優リュ・ジュンヨルのドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』（以下、『応答せよ1988』）放送10周年記念番組への不参加をめぐる誤解が解消された。

彼の不参加は、個人的な事情や元恋人で女優のヘリとの関係によるものではなく、単なるスケジュールの都合によるものだったことが明らかになった。

12月16日、YouTubeチャンネル「チャンネル十五夜」には、「『応答せよ1988』ソン・ソヌ×リュ・ドンリョン学生との思い出旅行ライブ」と題した映像が公開された。

この日の放送には俳優イ・ドンフィとコ・ギョンピョが出演し、ナ・ヨンソクPDとともにドラマ『応答せよ1988』を振り返りながら、当時のビハインドストーリーを語り合った。

番組内でナ・ヨンソクPDは、『応答せよ1988』放送10周年を迎え、出演陣とともに1泊2日の旅行に出かけたことに言及。「サンムンドンの家族は、実は一人も欠けることなく全員集まった」とした上で、「その日撮影スケジュールがあったリュ・ジュンヨルも、朝に少し顔を出してから帰った」と説明した。

つまり、リュ・ジュンヨルはMT（合宿）の全日程に参加できなかっただけで、多忙な撮影スケジュールの合間を縫い、10周年を記念する場に短時間ながらも姿を見せていたということになる。これは、彼が意図的にこの集まりを避けたとする一部の推測とは異なる内容だ。

これに先立ち、リュ・ジュンヨルは『応答せよ1988』をきっかけにヘリと恋人関係へと発展し、約7年間にわたり公開恋愛を続けた後、2023年に破局した。その後、2024年にリュ・ジュンヨルと女優ハン・ソヒの熱愛説が報じられると、ヘリがSNSに「面白いね」と投稿。これを受け、リュ・ジュンヨルの二股疑惑や、円満な別れではなかったのではないかといった声が上がり、話題を集めた。

こうした背景から、リュ・ジュンヨルの10周年記念番組への不参加も、ヘリとの関係が理由ではないかという憶測が広がっていた。

しかし、ナ・ヨンソクPDの説明により、リュ・ジュンヨルはあくまでスケジュールの都合で全日程に参加できなかっただけで、『応答せよ1988』放送10周年という意味深い場を意図的に避けたわけではなかったことが明らかになった。

なお、『応答せよ1988』は放送から10年が経った現在も、出演者同士の強い友情とともに名作として語り継がれ、今なお多くの人々に愛され続けている。

◇リュ・ジュンヨル プロフィール

1986年9月25日生まれ。2015年に映画『ソーシャルフォビア』でデビュー。人気ドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』でキム・ジョンファン役を熱演し、一躍注目を浴びた。その後、映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』『ザ・キング』『金の亡者たち』と、数々の話題作に出演。2017年には『応答せよ1988』で共演したGirl's Day・ヘリと交際を認め、大きな話題を呼んだが、2023年11月13日に破局を報告。2024年3月に女優ハン・ソヒとの熱愛を認めたが、ヘリと二股をかけたなどの疑惑が提起されて騒動となり、2週間で破局することになった。